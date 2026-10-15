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Nequi anuncia nueva alianza: usuarios podrán retirar y consignar dinero en reconocido supermercado

Nequi anuncia nueva alianza con OXXO para retirar y consignar dinero en Colombia. Consulte cómo funciona el servicio y dónde están los puntos habilitados.

Nequi anuncia nueva alianza: usuarios podrán retirar y consignar dinero en reconocido supermercado
Foto: Nequi y Oxxo (IA)

Sebastián Montañez

octubre 15 de 2026
11:49 a. m.
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Los usuarios de Nequi tendrán una nueva alternativa para manejar su dinero en efectivo sin depender únicamente de cajeros automáticos.

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La plataforma financiera anunció una alianza que permitirá realizar depósitos y retiros en las tiendas OXXO, una cadena de establecimientos con presencia en Colombia.

La incorporación se realizará a través de Puntored y busca facilitar las transacciones de quienes necesitan consignar dinero en sus cuentas o retirar efectivo mientras hacen sus compras habituales.

Con esta ampliación, Nequi fortalece su red de corresponsales, que en conjunto alcanza el 99% de los municipios colombianos.

¿Dónde podrán retirar y consignar dinero los usuarios de Nequi?

Las tiendas OXXO se suman a los establecimientos habilitados para realizar movimientos de dinero mediante la red de Puntored.

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Esta cadena recibe más de 12 millones de visitas mensuales, por lo que representa una alternativa para quienes buscan realizar transacciones sin desplazamientos adicionales.

Actualmente, Nequi cuenta con el respaldo de más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 corresponsales propios mediante aliados.

Entre los establecimientos disponibles también aparecen supermercados Ara, Olímpica, Ísimo y comercios como Farmatodo y Farmanorte.

La plataforma, que supera los 29 millones de usuarios, busca complementar sus servicios digitales con puntos de atención física.

¿Cómo retirar dinero de Nequi en las tiendas OXXO?

Para realizar depósitos o retiros, los usuarios deberán acudir a los establecimientos habilitados y seguir las instrucciones correspondientes desde la aplicación.

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Nequi recomienda verificar previamente que el punto forme parte de su red autorizada y confirmar el valor de cada transacción.

“Sumar nuevos puntos, como OXXO a través de nuestro aliado Puntored, nos permite ampliar esa presencia y estar disponibles en más lugares que hacen parte de la cotidianidad de nuestros usuarios”, afirmó Alejandra Santa Botero, gerente de Negocios de Nequi.

Finalmente, la plataforma recordó que nunca solicita contraseñas ni códigos de seguridad mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

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