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¿Fue por infidelidad? Famosa pareja de Colombia le puso fin a su relación

Todo se hizo oficial a través de una historia de Instagram. ¿Qué se reveló?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
12:55 p. m.
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En los últimos días, los internautas quedaron sorprendidos debido a que una reconocida pareja de influencers confirmó el fin de su relación.

Se trata de 'El Zarco' y Jurley Corona, que están radicados en Norte de Santander y publican contenido de humor y entretenimiento en sus redes sociales.

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Corona habilitó una caja de preguntas en Instagram, recibió una pregunta acerca de si había finalizado su relación sentimental y respondió que sí.

Además, la influencer contestó si la causa detrás de la ruptura fue una infidelidad. ¿Qué dijo?

Así se confirmó el fin de la relación de 'El Zarco' y Jurley Corona, los famosos influencers de Colombia

En una historia de Instagram, Jurley Corona explicó qué fue lo que sucedió con Ramón Gerardo Moreno González, más conocido en el entorno digital como 'El Zarco'.

"Mi relación con mi expareja finalizó el día 9 de agosto. Les cuento porque, así como les mostraba mi relación, también quiero decirles que finalizó y que han sido casi dos semanas duras y difíciles. No por tusa, sino porque han pasado muchas cosas", indicó la creadora de contenido.

"Yo siempre he estado dispuesta a terminar todo de la mejor manera porque, al fin y al cabo, tenemos un hijo que nos va a unir de por vida, aunque la otra parte no está dispuesta a lo mismo. Quiero aclarar, porque hay muchas especulaciones, que nuestra relación no finalizó porque yo haya sido infiel. Yo no tuve la culpa y estoy esperando los sustentos legales para contarles a ustedes bien", añadió.

'El Zarco' había tomado la decisión de cerrar las redes sociales

Antes de que se confirmara el fin de su relación con Jurley Corona, 'El Zarco' anunció que se apartaría de las redes sociales.

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"Tomo la decisión de retirarme temporalmente de las redes sociales por motivos estrictamente personales. Ha sido un camino largo, lleno de aprendizaje, momentos inolvidables y una conexión única que siempre llevaré en el corazón", planteó en un comunicado.

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por tanto amor, por las sonrisas, por el apoyo incondicional y por haber estado firme a mi lado durante todos estos años. Sin su respaldo y constante compañía, nada de este recorrido habría sido posible", concluyó.

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