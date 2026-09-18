Este es el destino secreto y cerca de Bogotá que ofrecerá experiencias imperdibles en Navidad

Una experiencia cultural de gran formato espera reunir a más de 50.000 personas durante diciembre de 2026 y dinamizar la economía de un municipio de Cundinamarca.

Tenjo prepara una apuesta turística con la que busca convertirse en uno de los principales destinos navideños de la Sabana Centro. Se trata de una experiencia inmersiva que funcionará durante 35 días y ocupará cerca de 39.000 metros cuadrados.

El proyecto, denominado 'El pesebre más grande de Tenjo', incluirá una representación de 1.384 metros cuadrados inspirada en lugares históricos como Belén, Jerusalén y Egipto. La organización espera recibir más de 50.000 visitantes procedentes de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.

La experiencia en Tenjo irá más allá del pesebre

La programación combinará escenografías, actuaciones, gastronomía, artesanías y recorridos diseñados para públicos familiares. Más de 90 actores, artesanos y gestores culturales de la región participarían en la puesta en escena.

Además de atraer visitantes, la iniciativa pretende impulsar restaurantes, comercios, emprendimientos y diferentes servicios del municipio durante la temporada de fin de año. Según sus organizadores, el desarrollo del proyecto permitiría crear más de 150 empleos directos e indirectos.

“Queremos que la gente no solamente venga a ver una experiencia de fin de año, sino que descubra Tenjo, consuma en el municipio y conozca el talento que existe en la región”, afirmó Ricardo Rincón, director general de la iniciativa.

Tenjo busca fortalecer su economía con el turismo navideño

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Iván David Nemocón Espinosa, y con la participación de empresas privadas. La organización también abrió la puerta a nuevas marcas y emprendimientos interesados en vincularse a la experiencia.

Actualmente, la propuesta se encuentra en fase de producción y coordinación con actores públicos y privados. El montaje deberá cumplir los permisos y protocolos establecidos por Bomberos, Policía y las demás autoridades competentes.

En las próximas semanas serán anunciados los horarios, la programación cultural y otros detalles para los visitantes. La apuesta será lograr que la afluencia prevista no se concentre únicamente en el evento, sino que también beneficie al comercio y permita que más personas conozcan la oferta turística de Tenjo.