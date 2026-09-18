Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en el modelo de salud para docentes

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría abrió indagación contra los responsables del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y Fiduprevisora por presuntas irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

El 7 de septiembre de 2026, la que en ese entonces era la ministra de Educación, Viviane Morales, le informó al Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades en el Fomag ocurridas durante el gobierno anterior.

¿Cuáles son las irregularidades?

La primera radicó en el aumento de los costos en la prestación del servicio a los docentes y afiliados al Fomag con la puesta en marcha del nuevo modelo de salud. Pasó de 3.5 billones a 5.2 billones de pesos, según informes de la Contraloría y otras entidades.

También se encontraron posibles irregularidades en la contratación del nuevo sistema de salud y en la centralización de la información, siendo esto último lo que provocó un colapso el 2 de junio.

Los números que preocupan

Otro dato clave mencionado por la exministra es que supuestamente el sistema de prestación del servicio de salud se improvisó. Por eso, habría ocurrido una desfinanciación que se volvió insostenible.

Cabe recordar que la Contraloría reveló tres hallazgos en la Fiduprevisora: pagos a proveedores del Fomag sin soportes por más de 4.4 billones de pesos, diferencias presupuestales relacionadas con liquidaciones de contratos y transferencias por más de 17 mil millones de pesos.

Sumado a estas, también se identificaron irregularidades en pagos por 4.4 billones de pesos desde el Ministerio de Hacienda al Fomag para el pago de proveedores sin soporte, pagos a administradores del Fonpet y pagos a empresas de acueducto y energía que inclusive fueron objetados por revisoría fiscal.