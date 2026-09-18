CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en el modelo de salud para docentes

La exministra Viviane Morales destapó varias de las irregularidades que le preocupan al Ministerio Público.

Recursos del Fomag.
Recursos del Fomag. Foto: Fomag.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría abrió indagación contra los responsables del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y Fiduprevisora por presuntas irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Contraloría pone la lupa sobre $4,4 billones del FOMAG por presuntas irregularidades
RELACIONADO

Contraloría pone la lupa sobre $4,4 billones del FOMAG por presuntas irregularidades

El 7 de septiembre de 2026, la que en ese entonces era la ministra de Educación, Viviane Morales, le informó al Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades en el Fomag ocurridas durante el gobierno anterior.

¿Cuáles son las irregularidades?

La primera radicó en el aumento de los costos en la prestación del servicio a los docentes y afiliados al Fomag con la puesta en marcha del nuevo modelo de salud. Pasó de 3.5 billones a 5.2 billones de pesos, según informes de la Contraloría y otras entidades.

También se encontraron posibles irregularidades en la contratación del nuevo sistema de salud y en la centralización de la información, siendo esto último lo que provocó un colapso el 2 de junio.

Los números que preocupan

Otro dato clave mencionado por la exministra es que supuestamente el sistema de prestación del servicio de salud se improvisó. Por eso, habría ocurrido una desfinanciación que se volvió insostenible.

Sobrecostos, deficiencias administrativas y demoras de 160 días: radiografía de la SuperSalud al FOMAG
RELACIONADO

Sobrecostos, deficiencias administrativas y demoras de 160 días: radiografía de la SuperSalud al FOMAG

Cabe recordar que la Contraloría reveló tres hallazgos en la Fiduprevisora: pagos a proveedores del Fomag sin soportes por más de 4.4 billones de pesos, diferencias presupuestales relacionadas con liquidaciones de contratos y transferencias por más de 17 mil millones de pesos.

Sumado a estas, también se identificaron irregularidades en pagos por 4.4 billones de pesos desde el Ministerio de Hacienda al Fomag para el pago de proveedores sin soporte, pagos a administradores del Fonpet y pagos a empresas de acueducto y energía que inclusive fueron objetados por revisoría fiscal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

Guardia del Inpec fue víctima de un intento de sicariato cuando salía de la cárcel Modelo de Bucaramanga

Animales

Desalojaron hogar de paso en Fontibón donde vivían más de 60 animales rescatados: esto se sabe

JEP

“Su rol era someter a las niñas a abortos forzados”: habla víctima de las FARC sobre Sandra Ramírez

Otras Noticias

Finanzas personales

Sueldos en Ecopetrol 2026: Esto gana un ingeniero según su nivel profesional

¿Cuánto paga Ecopetrol a un ingeniero en 2026? Ratio salarial según nivel profesional

Invima

Invima alerta por dos productos vendidos como suplementos dietarios sin registro sanitario

La autoridad sanitaria advirtió que los productos son fraudulentos y pidió suspender su consumo.

Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio pistas de quién heredará el 10 de la Selección Colombia tras retiro de James

Donald Trump

Donald Trump anuncia que EE. UU. tendrá “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia

Artistas

Reconocida actriz de Colombia sufrió peligroso accidente: este es su estado de salud