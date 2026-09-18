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Jorge Celedón reunió a varias generaciones del vallenato en el Movistar Arena

El artista se reencontró con el público bogotano durante tres horas de concierto, acompañado por reconocidas figuras del vallenato.

Concierto de Jorge Celedón en Bogotá
FOTO: Suministrada

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
02:58 p. m.
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Jorge Celedón se reencontró con sus seguidores en Bogotá durante una noche dedicada a la música vallenata y a las canciones que han acompañado distintas generaciones. El artista presentó ‘La Historia Mía’ en el Movistar Arena, en un concierto que tuvo la boletería agotada y se extendió durante aproximadamente tres horas.

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El espectáculo estuvo marcado por un recorrido por algunos de los temas más conocidos de la carrera de Celedón y estuvo acompañado por varios de los acordeoneros que estuvieron junto a él: Jimmy Zambrano, 'Morre' e Israel Romero.

La presentación también contó con varios invitados especiales de la música vallenata. Nelson Velásquez, Jean Carlos Centeno y Rafael Santos acompañaron a Jorge Celedón en diferentes momentos de su presentación. Estos invitados permitieron reunir a diferentes generaciones alrededor del vallenato.

¿Por qué es importante este concierto para la carrera de Jorge Celedón?

El concierto se realizó en una etapa relevante para la carrera de Jorge Celedón. El cantante fue recientemente nominado a la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por ‘Jorgito’, producción realizada junto a su acordeonero Víctor Naín Jr.

La nominación se suma a los cinco Latin Grammy que Celedón ha obtenido a lo largo de su trayectoria. El reconocimiento internacional acompaña una etapa en la que el artista continúa presentando su música en diferentes escenarios y manteniendo en circulación canciones que forman parte del repertorio vallenato colombiano.

Después de su presentación en Bogotá, Jorge Celedón continuará con ‘La Historia Mía’ en Medellín. El artista tiene previsto presentarse el próximo 30 de octubre en La Macarena, donde llevará nuevamente su repertorio de vallenato y algunas de las canciones que han marcado su carrera.

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