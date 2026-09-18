Sueldos en Ecopetrol 2026: Esto gana un ingeniero según su nivel profesional

Trabajar en Ecopetrol, la empresa de hidrocarburos más importante de Colombia, es el sueño profesional de miles de ingenieros en el país. Trabajar allí no solo representa un hito de prestigio dentro del sector energético e industrial, sino que también suele ir de la mano de una compensación económica altamente competitiva frente al mercado laboral tradicional.

Recientemente, la compañía dio a conocer detalles clave sobre sus estructuras de compensación, revelando los márgenes salariales que perciben los profesionales de la ingeniería de acuerdo con su nivel de experiencia y jerarquía dentro de la organización.

El salario básico para un ingeniero en Ecopetrol

De acuerdo con los reportes e informes sobre el escalafón salarial de la petrolera estatal, un ingeniero de petróleos o de ramas afines puede recibir un salario básico mensual que oscila entre los 8 y los 12 millones de pesos colombianos en las escalas de ingreso base o niveles iniciales de consolidación.

No obstante, esta cifra es tan solo el punto de partida. El ratio salarial de Ecopetrol se comporta de manera dinámica dependiendo de la complejidad del cargo, las responsabilidades operativas en campo o refinerías, y los años de trayectoria dentro de la compañía.

Diferencias según el nivel profesional y cargos especializados

El organigrama de la estatal petrolera divide sus compensaciones en múltiples segmentos que van desde los profesionales junior hasta las altas gerencias y cargos técnicos especializados.