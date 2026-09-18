Invima alerta por dos productos vendidos como suplementos dietarios sin registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este viernes 18 de septiembre de 2026 la Alerta Sanitaria No. 295-2026, en la que advierte sobre la comercialización ilegal de dos productos promocionados como suplementos dietarios.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, ninguno cuenta con un registro sanitario. La entidad señaló que tampoco aparecen registrados en su base de datos como suplementos dietarios o productos fitoterapéuticos, por lo que son considerados productos fraudulentos, según lo establecido en el artículo 2 del Decreto 3249 de 2006.

¿Qué dijo el Invima sobre Vitamin D3 & K2 Softgel y Magnesium Glycinate?

El Invima advirtió que estos productos son comercializados y promocionados como suplementos dietarios sin la autorización sanitaria correspondiente. La entidad también señaló que este tipo de productos puede hacer referencia a propiedades no autorizadas, lo que puede generar falsas expectativas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.

La autoridad sanitaria recordó que los consumidores deben comprobar el registro sanitario vigente antes de adquirir o utilizar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios. Esta verificación puede hacerse en la plataforma oficial del Invima mediante el nombre del producto, el número de registro sanitario o el principio activo.

La consulta está disponible en la herramienta oficial de Consulta de Registros Sanitarios del Invima: consultar registros sanitarios.

¿Qué deben hacer las personas que tengan estos productos?

El Invima recomendó abstenerse de comprar y utilizar VITAMIN D3 & K2 Softgel de la marca Infinity y Magnesium Glycinate. Para quienes ya los estén consumiendo, la instrucción de la autoridad es suspender inmediatamente su uso debido a los posibles riesgos asociados con productos cuya composición y condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte no están garantizadas.

Las personas que conozcan lugares donde estos productos sean distribuidos o comercializados pueden informar al Invima o a las entidades territoriales de salud. La autoridad también pidió reportar cualquier evento adverso que pudiera estar relacionado con su consumo.

Para los establecimientos, distribuidores y comercializadores, la instrucción es abstenerse de distribuir o vender los productos señalados en la alerta. Las secretarías de salud, por su parte, deberán realizar las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes cuando exista una posible comercialización.

El Invima también solicitó a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los profesionales sanitarios que, si identifican pacientes que consuman estos productos, indiquen la suspensión de su uso y reporten a la autoridad los datos disponibles sobre su adquisición y comercialización. Asimismo, la Red Nacional de Farmacovigilancia deberá realizar búsqueda activa de posibles reacciones adversas relacionadas con estos productos.