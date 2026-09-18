Néstor Lorenzo dio pistas de quién heredará el 10 de la Selección Colombia tras retiro de James

La reciente decisión de James Rodríguez de anunciar su retiro oficial de la Selección Colombia ha marcado el fin de una era dorada para el combinado nacional. El histórico mediocampista, dueño absoluto de la magia y del liderazgo de la Tricolor durante la última década, deja un vacío gigante en el terreno de juego, pero también un dilema administrativo y deportivo de proporciones mayores: ¿Qué sucederá con la emblemática camiseta número 10?

Ante las especulaciones sobre si el dorsal debía ser retirado en homenaje a su trayectoria o si se mantendría activo, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, despejó las dudas durante la presentación de la primera convocatoria post-mundial.

El estratega argentino fue categórico al confirmar que la camiseta más pesada y sagrada de la historia reciente del país sí se seguirá usando, abriendo oficialmente la competencia por encontrar a su nuevo dueño.

Néstor Lorenzo dio pistas de quién heredará el 10 de la Selección Colombia

Lejos de guardarla en una vitrina como tributo definitivo, Lorenzo prefiere enfocar el futuro del equipo en la continuidad del talento joven y en la competencia interna. Con un tono de optimismo, el timonel del equipo nacional señaló que el dorsal continuará presente en los próximos retos de la fecha FIFA:

“Seguramente la camiseta se va a usar, y es una camiseta honorable para la Selección Colombia, pero hay jugadores que la van a usar y van a jugar bien. Vemos que hay madera y ya va a aparecer el 10 que enamore nuevamente a la hinchada”, advirtió el seleccionador.

Con la ventana de partidos amistosos en el horizonte frente a selecciones como México, Paraguay y Perú, la expectativa está puesta en el momento en el que los convocados elijan sus dorsales. Varios nombres pisan fuerte en la baraja de opciones para heredar el número que alguna vez inmortalizaron figuras de la talla de Carlos 'El Pibe' Valderrama y el propio James Rodríguez:

Jhon Arias: Se perfila como la opción más realista y madura a corto plazo. Su constancia en el proceso de Néstor Lorenzo y su experiencia internacional lo catalogan como un sucesor natural para asumir las responsabilidades creativas del equipo.

Yaser Asprilla: Considerado durante mucho tiempo como el heredero natural por su gambeta, desequilibrio y destello de talento, busca consolidarse definitivamente tras apariciones clave en procesos anteriores.

Nombres jóvenes de gran proyección como Juan Manuel Rengifo (de destacada aparición en la liga local con Atlético Nacional) e incluso alternativas juveniles internacionales entran en la órbita del recambio generacional que busca impregnar el cuerpo técnico.