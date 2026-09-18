Reconocida actriz de Colombia sufrió peligroso accidente: este es su estado de salud

En los últimos días, una destacada actriz colombiana informó que tuvo un accidente mientras se encontraba en un hotel y que tuvo que ser llevada a una entidad hospitalaria.

Se trata de María Laura Quintero, que es oriunda de Valledupar, tiene 38 años y ha participado en producciones como 'Leandro Díaz' y 'Pambelé'.

Esta estrella de la televisión contó que todo sucedió cuando se iba a entrar a bañar y mostró ante la cámara algunas de sus heridas.

Así fue el accidente que sufrió María Laura Quintero, la reconocida actriz de Colombia

En una historia de Instagram, María Laura Quintero detalló que abrió la ducha, salió un instante por su jabón de la cara y se resbaló al volver a ingresar.

Sin embargo, también hizo énfasis en que, por fortuna, alcanzó a caer de lado y no se pegó directamente en la cabeza.

"Menos mal caí de esa forma y ya me hicieron TAC y todo. Si hubiera caído de espaldas, nos hubiéramos visto en otra vida, amigos", aseguró la actriz María Laura Quintero.

Además, en otra grabación, se pudo percibir que la también modelo quedó con un morado en uno de sus ojos y con una contusión entre la frente y el comienzo del cráneo.

¿Cuál es el estado actual de María Laura Quintero tras su peligroso accidente?

La actriz María Laura Quintero informó que sufrió un esguince en su hombro, pero que, por fortuna, la situación no pasó a mayores y está recuperándose óptimamente.

"No puedo alzar el brazo porque sí tengo esguince en el hombro. He amanecido con un 'mico' en el cuello y me duele todo, pero se está bajando la inflamación por toda la cara", escribió en sus redes sociales.

"Bendito Dios, no hubo fractura ni sangrado. Amigos, la vida puede cambiar en un segundo. Casi nos vemos en la otra vida", concluyó.