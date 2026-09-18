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Donald Trump anuncia que EE. UU. tendrá “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia

Donald Trump anunció el acuerdo al que llegó Estados Unidos con Dinamarca para tener control sobre la seguridad de Groenlandia.

Trump
Foto: AFP

AFP

septiembre 18 de 2026
05:43 p. m.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su gobierno alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, le permitirá a Washington ejercer un “control permanente” sobre la seguridad del territorio ártico.

La declaración fue publicada por Trump en su red social Truth Social, donde presentó el supuesto acuerdo como un nuevo marco para la seguridad de Groenlandia y las relaciones estratégicas de Estados Unidos con la isla.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el entendimiento contempla que Estados Unidos tenga control sobre la seguridad y otras necesidades relacionadas con Groenlandia. Trump no detalló en su mensaje cuáles serían los mecanismos concretos mediante los cuales se aplicaría ese control ni precisó el alcance de las disposiciones anunciadas.

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El pronunciamiento vuelve a poner a Groenlandia en el centro de la agenda internacional de Washington. La isla, que forma parte del Reino de Dinamarca con un amplio régimen de autonomía, ocupa una posición estratégica en el Ártico por su ubicación geográfica y su importancia para la seguridad de América del Norte.

Trump apunta contra posibles adversarios

Uno de los puntos destacados por el presidente estadounidense está relacionado con la presencia de otros países en Groenlandia.

Trump aseguró que el acuerdo impedirá que cualquier adversario de Estados Unidos establezca una base o mantenga presencia militar en el territorio sin autorización de Washington. También afirmó que las inversiones consideradas sensibles requerirán una aprobación expresa y por escrito de Estados Unidos.

“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han celebrado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia”, escribió el mandatario.

En su mensaje, Trump enfatizó que ningún adversario estadounidense podrá establecer bases, desarrollar presencia militar o realizar determinadas inversiones en Groenlandia sin la aprobación de Washington.

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Un territorio clave para Estados Unidos

Groenlandia tiene una ubicación estratégica entre América del Norte, el Atlántico Norte y el Ártico. Su posición ha aumentado su importancia dentro de las discusiones internacionales relacionadas con defensa, rutas marítimas y recursos naturales.

Trump ha manifestado en repetidas ocasiones su interés en aumentar la influencia estadounidense sobre Groenlandia. Sin embargo, cualquier cambio sustancial en el estatus político o en los acuerdos de seguridad del territorio involucra a Dinamarca y a las propias autoridades groenlandesas.

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Por ahora, el anuncio del presidente estadounidense se centra en los términos que él atribuye al acuerdo. Los detalles sobre su alcance, implementación y efectos concretos dependerán de los documentos oficiales y de las posiciones que adopten las autoridades de Dinamarca y Groenlandia.

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