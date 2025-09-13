Todo listo para el terror y el origen del mal 2025 en Bogotá: fecha, lugar y precios

Bogotá ya palpita una de las experiencias más esperadas del año. Del 19 de septiembre al 2 de noviembre de 2025, el Parque Mundo Aventura abrirá sus puertas para la quinta edición de Terror al Parque, un evento que promete noches llenas de suspenso, adrenalina y miedo bajo el concepto del origen del mal.

RELACIONADO Karol G sería la artista principal del festival Coachella 2026

La propuesta contará con 8 estaciones de terror y 16 atracciones de alto impacto, consolidando al parque como epicentro del entretenimiento oscuro en la capital. La expectativa es enorme, pues en ediciones pasadas, más de 500 mil personas vivieron esta experiencia que, además, genera un impacto económico millonario para la ciudad.

Ocho estaciones de miedo y adrenalina

En esta edición, el recorrido incluye escenarios como Viaje Fobia, Furia, Cementerio Zombie, Bunker Psicópata, Manicomio Azabaka, Infierno y Tortura. La gran novedad será la estación Zona Cero: Meteorito Ácido.

Más de 300 actores en vivo estarán distribuidos en el parque, sumados a experiencias itinerantes de zombies, payasos y personajes de películas de terror.

RELACIONADO Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas

El pasaporte también dará acceso a atracciones icónicas como Troncos, Gravity y Air Race, que estarán ambientadas para sumergir a los visitantes en un ambiente oscuro y misterioso.

Impacto del terror en la economía y recomendaciones

El evento no solo atrae a fanáticos del miedo, también dinamiza la economía bogotana. Según Fenalco, más del 70% de los colombianos participan en actividades de horror durante esta temporada, consolidando al terror como una de las principales tendencias del entretenimiento.

El ingreso será para mayores de 14 años con acompañante, y se recomienda llevar ropa cómoda, evitar calzado descubierto y abstenerse de asistir en caso de embarazo o condiciones médicas delicadas.

Las funciones de Terror al Parque 5 se realizarán los viernes, sábados y domingos festivos, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., con boletería disponible en la página oficial del evento.