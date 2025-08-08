Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas

El reconocido parque de diversiones Six Flags America, ubicado en Upper Marlboro, Maryland, ha anunciado de manera sorpresiva y con efecto inmediato su cierre permanente, generando conmoción entre los residentes locales y los aficionados a la adrenalina.

La noticia, que se difundió a través de un escueto comunicado en sus redes sociales y página web, tomó a muchos por sorpresa, especialmente a aquellos que ya habían adquirido entradas para su popular evento anual de Halloween, el "Fright Fest".

"Como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía", anunciaron desde el parque mediante un comunicado oficial.

Y se agrega: "Tras analizar diversas opciones, creemos que comercializar la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de la inversión. Anticipamos un gran interés en la propiedad y seguiremos buscando estratégicamente oportunidades de optimización de la cartera mientras trabajamos para aprovechar al máximo su valor".

Six Flags anunció la cancelación de este importante evento

Este festival de terror, conocido por sus casas embrujadas, zonas de miedo y espectáculos temáticos, era una tradición anual para miles de familias y jóvenes.

La abrupta cancelación ha dejado a los poseedores de entradas y a los pases de temporada en el limbo. La empresa ha prometido un proceso de reembolso, pero la falta de claridad en los detalles ha generado preocupación.

En los foros de discusión y grupos de fans, la gente comparte consejos sobre cómo solicitar el reembolso y expresa su descontento por la pérdida de un evento tan querido.

La compañía confirmó que llevarán a cabo su Kids Boo Fest con temática para toda la familia.

Vale la pena resaltar que el funcionamiento de este reconocido parque en Estados Unidos se dará para el mes de noviembre.

Actualmente, Six Flags Entertainment Corporation administra 27 parques de atracciones, 15 parques acuáticos y nueve resorts distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que se evaluará el traslado de algunas atracciones a otras sedes.