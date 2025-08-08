CANAL RCN
Tendencias

Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas

El anuncio, aunque se hizo hace varias semanas, ha generado desilusión en sus miles de visitantes.

Six Falgs cierre
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reconocido parque de diversiones Six Flags America, ubicado en Upper Marlboro, Maryland, ha anunciado de manera sorpresiva y con efecto inmediato su cierre permanente, generando conmoción entre los residentes locales y los aficionados a la adrenalina.

La noticia, que se difundió a través de un escueto comunicado en sus redes sociales y página web, tomó a muchos por sorpresa, especialmente a aquellos que ya habían adquirido entradas para su popular evento anual de Halloween, el "Fright Fest".

VIDEO | Atracción de parque de diversiones colapsó y dejó más de 20 heridos
RELACIONADO

VIDEO | Atracción de parque de diversiones colapsó y dejó más de 20 heridos

"Como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía", anunciaron desde el parque mediante un comunicado oficial.

Y se agrega: "Tras analizar diversas opciones, creemos que comercializar la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de la inversión. Anticipamos un gran interés en la propiedad y seguiremos buscando estratégicamente oportunidades de optimización de la cartera mientras trabajamos para aprovechar al máximo su valor".

Six Flags anunció la cancelación de este importante evento

Este festival de terror, conocido por sus casas embrujadas, zonas de miedo y espectáculos temáticos, era una tradición anual para miles de familias y jóvenes.

La abrupta cancelación ha dejado a los poseedores de entradas y a los pases de temporada en el limbo. La empresa ha prometido un proceso de reembolso, pero la falta de claridad en los detalles ha generado preocupación.

Reconocido supermercado se declaró en quiebra y cerrará todos sus puntos de venta: esto se sabe
RELACIONADO

Reconocido supermercado se declaró en quiebra y cerrará todos sus puntos de venta: esto se sabe

En los foros de discusión y grupos de fans, la gente comparte consejos sobre cómo solicitar el reembolso y expresa su descontento por la pérdida de un evento tan querido.

La compañía confirmó que llevarán a cabo su Kids Boo Fest con temática para toda la familia.

Vale la pena resaltar que el funcionamiento de este reconocido parque en Estados Unidos se dará para el mes de noviembre.

Actualmente, Six Flags Entertainment Corporation administra 27 parques de atracciones, 15 parques acuáticos y nueve resorts distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que se evaluará el traslado de algunas atracciones a otras sedes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Bogotá

Después del 7 de agosto, ¿cuándo caerá el próximo festivo en Colombia este 2025?

Viral

Exnovio de Laura González se pronunció sobre los lujosos regalos que le dio a la modelo: ¿Qué los hará?

Otras Noticias

Dólar

Este fue el importante precio que el dólar registro en Colombia hoy 8 de agosto de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 8 de agosto de 2025.

Ciclismo

🔴EN VIVO🔴 Etapa 8 de Vuelta a Colombia 2025, hoy viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto se correrá la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025. Vea la fracción en vivo y en directo.

Movistar Arena

"Él no alcanzó a ingresar al Movistar Arena": familia de Sergio Blanco se pronuncia tras su fallecimiento

Nicolás Maduro

EE. UU. duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención