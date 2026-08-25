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Escándalo en Argentina: Tini descubre que no tiene control sobre el patrimonio de sus ganancias y todo esta a nombre de su padre

La cantante decidió romper el vinculo laboral con su padre, quien fue su representante, después de descubrir un presunto fraude financiero.

Tini no tiene control sobre su patromonio.
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
10:14 p. m.
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Tras conocer las irregularidades en los documentos revisados, la estrella argentina Tini Stoessel decidió dejar de trabajar con su padre y entraron en una disputa legal al tiempo que prepara su matrimonio con el futbolista Rodrigo De Paul.

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Tras una auditoría solicitada por la propia Tini, se conoció que la cantante no figura como beneficiaria de todas las ganancias que ha generado a lo largo de su carrera musical. Su padre, Alejandro Stoessel, aparece como el representante legal de todas las sociedades comerciales encargadas de manejar sus derechos económicos y de imagen.

Según la investigación, la artista facturaba eventualmente y los ingresos que estaban a su nombre no coinciden con la cantidad de contratos en los que había participado en toda su carrera. Incluso, se conoció que no tenía control sobre sus ganancias y que tampoco poseía una cuenta bancaria propia. Se calcula que están en juego unos 70 millones de dólares, aproximadamente.

Preocupación por su futuro musical y económico

Ahora, su equipo legal se encuentra estudiando el caso de todos los contratos y producciones que ya están programados para los próximos años y que siguen estando a nombre de su padre. De ser así, Tini no podría recibir ninguna ganancia en cuanto a regalías o shows musicales que tenga proyectados mientras no se logre cambiar la figura legal.

Actualmente, la artista se encuentra en medio de su gira 'Futttura' a pesar de que la disputa legal sigue en curso.

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Posible fraude por parte de su padre

Dentro de la investigación, no se descarta que hayan podido haber irregularidades por parte de su padre al momento de administrar todos los recursos vinculados a su carrera musical. Además, según el banco donde tiene su única cuenta bancaria, por orden del padre, solo tenía una cierta cantidad de dinero en su tarjeta de crédito autorizada por él.

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