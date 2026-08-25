Estas son los nuevos nombramientos clave en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una serie de designaciones en entidades e instituciones estratégicas del Estado, días después de haber completado la conformación de su gabinete ministerial y la cúpula militar.

Los nombramientos van desde las direcciones hasta representaciones diplomáticas en Estados Unidos.

A través de una serie de decretos este 25 de agosto, el mandatario designó ocho importantes cargos que hacían falta para completar su equipo de trabajo en entidades clave para el desarrollo de su proyecto político.

Las nuevas designaciones de Abelardo de la Espriella

Entre los nombramientos más destacados figura José Luis Castañeda como nuevo director de Migración Colombia, un cargo que será determinante tras los recientes anuncios de Abelardo de la Espriella. Esta designación cobra especial relevancia considerando los flujos migratorios venezolanos y el retorno de colombianos desde el exterior.

En el ámbito financiero y de control, el mandatario designó a Juliana Eva Pretel como superintendente de Sociedades, mientras que María Andrea Godoy asumirá la Superintendencia Nacional de Salud. Martha Luz Reyes fue nombrada directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad clave en la lucha contra el lavado de activos.

El Fondo de Adaptación, entidad encargada de gestionar recursos para la prevención y atención de desastres, tendrá en encargo a Andrés Barreto, quien actualmente se desempeña como secretario jurídico de la Presidencia. Este nombramiento se produce después de que el expresidente Gustavo Petro declarara insubsistente a Angie Rodríguez, siendo reemplazada temporalmente por Javier Pava.

En el sector financiero público, Andrés Mauricio Cervantes quedó en encargo de Fiduprevisora, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, asumirá temporalmente la dirección de la Imprenta Nacional.

Designaciones diplomáticas del gobierno De la Espriella

En el frente diplomático, el presidente oficializó dos nombramientos estratégicos en Estados Unidos:

María Consuelo Araujo fue confirmada como embajadora en Washington, uno de los cargos diplomáticos más esperados en ser anunciados.

Camilo Naman Louis asumirá como cónsul en Nueva York, una de las representaciones colombianas más importantes debido a la numerosa comunidad colombiana en esa ciudad.