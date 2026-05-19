Colombia lamenta la muerte de Totó la Momposina: artistas lloran su fallecimiento

Este martes 19 de mayo se confirmó una noticia que golpeó profundamente al mundo artístico y cultural colombiano. A los 85 años falleció Totó la Momposina, una de las máximas representantes de la música tradicional del país y figura fundamental en la difusión de los ritmos del Caribe colombiano a nivel internacional.

La información fue confirmada por su equipo de trabajo y por sus familiares a través de las redes sociales oficiales de la artista nacida en Bolívar, quien residía desde hace un tiempo en México. Según el reporte entregado por sus hijos, la cantante murió el domingo 17 de mayo en Celaya, acompañada por su familia, luego de sufrir un infarto al miocardio.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje cargado de emoción, reconocimiento y agradecimiento hacia una mujer que dejó una huella profunda dentro de la identidad musical colombiana.

“Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado”, expresó la familia.

¿Por qué Totó la Momposina marcó la historia cultural de Colombia?

Hablar de Totó la Momposina es hablar de una artista que dedicó gran parte de su vida a preservar, interpretar y proyectar la riqueza sonora del Caribe colombiano. Su voz se convirtió en un símbolo de géneros tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro, expresiones culturales que ayudó a llevar a escenarios internacionales durante décadas.

Con una carrera reconocida dentro y fuera del país, la artista bolivarense logró conectar la tradición oral, la herencia afroindígena y las raíces populares con públicos de distintas generaciones y culturas.

Su impacto trascendió el ámbito musical. Para muchos sectores culturales, Totó representó una defensora del patrimonio colombiano, una embajadora artística capaz de posicionar la música tradicional en espacios globales sin perder autenticidad ni conexión con sus orígenes.

Reacciones en Colombia tras su fallecimiento

Luego de conocerse la noticia, distintas voces del país comenzaron a expresar mensajes de condolencia y reconocimiento hacia el legado de la cantante.

El Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento oficial en el que destacó la dimensión histórica de su aporte artístico. “Hoy despedimos a la eterna Totó (1940-2026), a la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”, señaló la entidad en parte de su mensaje institucional.

A las reacciones también se sumaron figuras públicas como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el expresidente Iván Duque, quienes lamentaron la partida de una de las artistas más influyentes del país.

De acuerdo con la información entregada por la familia, el cuerpo de Totó la Momposina será trasladado desde México a Colombia el próximo 27 de mayo. Posteriormente, se realizará un homenaje en el Capitolio Nacional, escenario en el que el país podrá rendir tributo a una mujer que convirtió la música tradicional colombiana en un legado universal.