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Luto en Colombia: murió 'Totó la Momposina'

La noticia fue confirmada en por sus hijos mediante un sentido comunicado.

Foto: @totolamomposinaoficial en Instagram.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
10:18 a. m.
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Sonia Bazanta Vides, conocida en la industria musical como 'Toto la Momposina', falleció el domingo 18 de mayo de 2026, a sus 85 años.

El deceso de la reconocida cantante de música folclórica fue confirmado por sus hijos a través de un sentido comunicado que se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la artista.

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'Totó la Mompisina' era oriunda de Taligua Nuevo, Bolívar, y había nacido el 1 de agosto de 1940. Además, los años 1999 y 2009 obtuvo premios Congos de Oro, que se otorgan en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla.

Entre los éxitos más destacados de 'Totó la Momposina' se encuentran 'Prende la vela', 'El pescador', 'La mezcla', 'La sombra negra', 'Tu tambor' y 'La candela viva'.

Este fue el mensaje de la familia de 'Totó la Momposina' tras su muerte

Los hijos de 'Totó la Momposina' manifestaron que la referente de la música folclórica colombiana murió a causa de un infarto.

Además, hicieron énfasis en que su legado perdurará y siempre les hará sentir orgullo.

"Hasta siempre, querida madre 'Totó la Momposina'. Con profundo dolor, sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Euridice Salomé Oyaga, anunciamos su fallecimiento, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de mayo. Causa: infarto al miocardio", se comenzó escribiendo.

"Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas. A lo largo de la vida, dejó un legado inestimable, dejando su huella no solo a través de su carrera artística, sino también gracias a su calidez, su fortaleza, su alegría de vivir y el amor que transmitía en todo lo que hacía", se añadió.

El mensaje completo de luto fue el siguiente:

El Ministerio de Cultura también se pronunció tras la muerte de 'Totó la Momposina'

Mediante un post en redes sociales, el Ministerio de Cultura exaltó a 'Totó la Momposina' como una referente de la cumbia colombiana y le deseó un descanso en paz.

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"Hoy despedimos a la eterna Totó, maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra", indicaron.

"A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país", concluyeron.

'Totó la Momposina' nació en una familia de músicos y comenzó a cantar desde niña. Además, grabó su primera producción en 1983 y en el 2011 recibió el Premio Nacional de Vida y Obra del Ministerio de Cultura de Colombia.

 

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