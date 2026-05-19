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Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026: se tomó una decisión que sorprendió a todos

El 'jefe' sigue cambiando las reglas del juego en el final de la tercera temporada. ¿Qué sucedió?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
07:19 a. m.
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El lunes 18 de marzo de 2026, como ya es habitual en el inicio de cada semana, se realizó la nueva prueba de liderazgo en La Casa de los Famosos.

En esta ocasión, los dos participantes que llegaron a la final del reto fueron Tebi Bernal y Alejandro Estrada. Sin embargo, finalmente, el actor consiguió quedarse con la victoria.

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No obstante, teniendo en cuenta que está muy cerca el final de la tercera temporada, el 'jefe' tomó la decisión de quitarle un 'poder' muy importante al líder de la semana. ¿Cuál fue?

Alejandro Estrada no tendrá inmunidad en La Casa de los Famosos Colombia 2026, a pesar de ser el líder de la semana

En las semanas anteriores, el líder de la semana comenzó a quedarse sin beneficios como el de la nominación y, en esta oportunidad, tampoco podrá gozar de uno que ha sido fundamental en la competencia.

"El 'jefe' dijo que el líder iba a perder semana tras semana sus 'poderes' y ya no tendrá inmunidad, así que deberá luchar para que no se la roben", explicó Carla Giraldo.

"Sí podrá salvarse a sí mismo, pero eso solo sucederá en el 'robo de salvación'. Sin embargo, tendrá la habitación del 'poder' para que su familia esté cómoda", agregó la presentadora junto a Marcelo Cezán.

¿Qué más cambiará durante esta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala del 18 de mayo, ingresaron a la casa los familiares de los participantes que siguen en competencia.

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No obstante, esta vez no solo brindarán acompañamiento, sino que también tendrán que competir en las pruebas pensadas por el 'jefe' a lo largo de la semana.

¿Qué pasará? ¿Habrá conflictos? Descúbralo conectándose con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.

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