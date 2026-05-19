Portugal anunció su convocatoria para enfrentar a Colombia en el Mundial: lista completa

La selección de Portugal hizo oficial este martes su convocatoria para disputar el Mundial 2026 y, tal como se esperaba, Cristiano Ronaldo encabeza la lista del equipo dirigido por Roberto Martínez. A sus 41 años, el histórico atacante afrontará una nueva cita mundialista y se alista para disputar el que será el último Mundial de su carrera profesional.

El delantero del Al Nassr continúa ampliando una trayectoria sin precedentes en el fútbol internacional. Después de haber confirmado meses atrás que el torneo de Norteamérica marcará el cierre de su recorrido en las Copas del Mundo, el portugués vuelve a liderar una generación llena de talento y nombres consolidados en la élite europea.

Cristiano había estado ausente recientemente de los compromisos amistosos de la selección portuguesa debido a molestias físicas sufridas con su club saudí. Esa situación le impidió participar en los encuentros disputados en marzo, pero su recuperación terminó despejando cualquier duda alrededor de su presencia en la convocatoria definitiva.

¿Qué tan fuerte llega Portugal al Mundial?

Portugal aterrizará en la Copa del Mundo con una de las nóminas más competitivas del torneo. El conjunto europeo reúne futbolistas que compiten semana tras semana en algunos de los clubes más importantes del planeta y combina experiencia, juventud y profundidad en varias posiciones.

En la plantilla aparecen jugadores determinantes como Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, piezas del poderoso PSG. También sobresalen nombres de peso internacional como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Rafael Leao y Joao Cancelo.

El equipo portugués compartirá el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, una zona que promete varios duelos de alto interés para los aficionados. Antes de iniciar oficialmente su participación en la Copa del Mundo, Portugal disputará dos amistosos preparatorios frente a Chile y Nigeria.

¿Quiénes fueron los convocados de Portugal para el Mundial?

El seleccionador Roberto Martínez presentó una lista amplia y sin grandes sorpresas, manteniendo la base competitiva que ha venido acompañando al equipo en los últimos ciclos internacionales.

Porteros:

Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting de Portugal) y Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).

Defensas:

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City) y Tomas Araujo (Benfica).

Centrocampistas:

Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros:

Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Con una nómina cargada de talento y liderada por uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol, Portugal apunta a ser uno de los rivales más exigentes del Mundial 2026. Para Colombia, que compartirá grupo con los lusos, el desafío aparece como una de las grandes pruebas de la primera fase.