CANAL RCN
Tendencias

Indignante: le quitaron los zapatos de dotación y la mandaron descalza para la casa

La trabajadora denunció el caso a través de redes sociales y afirmó que se sintió humillada.

Trabajadora de Zara denuncia trato humillante: la enviaron sin zapatos a la casa.
Foto: Captura de pantalla de @ColombiaOscura

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
02:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, un video publicado por una trabajadora de la tienda Zara ha generado polémica en redes sociales por el trato que recibió por parte de la administradora del local ubicado en el Centro Comercial Unicentro; la mujer denuncia un trato humillante y no pudo ocultar su frustración ante la situación vivida.

La historia detrás de la foto de Yeison Jiménez y el nuevo cantante de La Banda del Aventurero
RELACIONADO

La historia detrás de la foto de Yeison Jiménez y el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

En el video, la mujer explica que la gerente general de la tienda le solicitó los zapatos de dotación aun después de informar que no contaba con otros zapatos disponibles para poder regresar a su casa; la respuesta que recibió, según su denuncia, es que no les importaba e incluso recibió burlas de otros trabajadores por la situación en la que se encontraba.

Indignante video de la mujer descalza en el centro comercial

Durante todo el video de la denuncia se logra observar cómo la mujer, que se desempeñaba como cajera, está sin zapatos al frente de la tienda sin recibir ningún tipo de respuesta o ayuda por parte de los encargados del establecimiento que permanecen dentro del lugar; mientras relata lo sucedido, la víctima se dirige hacia la salida del centro comercial totalmente descalza.

En una segunda parte del video se ve a la mujer ingresando a su casa en horas de la noche, visiblemente afectada por la situación que tuvo que pasar, afirmando que se sentía humillada, que nunca había sufrido algo parecido y preguntándose por qué tuvieron ese trato con ella.

El detective que Shakira habría contratado para investigar a Piqué
RELACIONADO

El detective que Shakira habría contratado para investigar a Piqué

No hay pronunciamientos por parte de la tienda o el centro comercial

Cientos de usuarios indignados por el trato que recibió la trabajadora, exigen que tanto la tienda de ropa como el centro comercial se pronuncien al respecto y entreguen una explicación de lo sucedido.

De igual forma, piden que el Ministerio del Trabajo también investiguen los hechos y, de ser necesario, se establezcan las sanciones correspondientes a la empresa encargada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

La historia detrás de la foto de Yeison Jiménez y el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

Shakira

El detective que Shakira habría contratado para investigar a Piqué

Artistas

Greeicy transforma su música al interpretar varios de sus éxitos en versión sinfónica

Otras Noticias

Fenómeno de El Niño

Incendios forestales y sequía durante el fenómeno de El Niño: así va el panorama nacional

La emergencia se mantiene en Santander, Valle del Cauca y el Cauca en donde cientos de hectáreas se han consumido por el fuego.

Hugo Rodallega

Rodallega le dio la bienvenida a James al FPC: “La mayoría hemos vuelto y hemos sido campeones”

Hugo Rodallega habló sobre la llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano y dejó una contundente frase sobre los jugadores que regresan al FPC.

Comercio electrónico

Nu prepara gran novedad que llegará a Colombia: nueva cuenta permitirá tener dólares y euros digitales

Incendios

Trágico incendio en ancianato de Chile acabó con la vida de 16 adultos mayores

Cuidado personal

¿Qué pasa si hago 50 sentadillas durante 30 días seguidos, según entrenadores expertos?