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Rodallega le dio la bienvenida a James al FPC: “La mayoría hemos vuelto y hemos sido campeones”

Hugo Rodallega habló sobre la llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano y dejó una contundente frase sobre los jugadores que regresan al FPC.

Hudo Rodallega a James Rodríguez
Foto: Santa Fe y Nacional

Sebastián Montañez

septiembre 12 de 2026
02:09 p. m.
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El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano para jugar con Atlético Nacional sigue generando reacciones entre los protagonistas de la Liga BetPlay.

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Esta vez fue Hugo Rodallega, referente y capitán de Independiente Santa Fe, quien se refirió a la llegada del ‘10’ de la Selección Colombia y destacó lo que puede representar para el campeonato.

Las declaraciones del atacante se dieron después de la victoria 1-0 de Santa Fe sobre Deportes Tolima por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la llegada de James a Nacional?

En zona mixta, Rodallega fue consultado por el regreso de James al país y reconoció que existirán diferentes opiniones sobre la decisión del mediocampista de continuar su carrera en Atlético Nacional.

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“Una parte del periodismo va a decir que les gusta, otros que no. Unos van a decir que viene a retirarse, a caminar. Eso es algo que vamos a debatir; sin embargo, creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no y además ya está demostrado que la mayoría hemos vuelto y hemos sido campeones. Entonces eso marca la diferencia”, aseguró Rodallega.

Sus palabras llaman la atención precisamente porque el delantero de Santa Fe también tomó la decisión de regresar al fútbol colombiano después de una extensa carrera internacional.

Rodallega regresó al FPC y salió campeón con Santa Fe

Rodallega llegó a Independiente Santa Fe en 2023 después de pasar buena parte de su carrera fuera del país, con experiencias en México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

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Su regreso terminó acompañado por títulos. El delantero fue pieza fundamental del equipo cardenal que conquistó la Liga BetPlay 2025-I, tras vencer a Independiente Medellín en la final.

Posteriormente, Rodallega sumó otro trofeo con Santa Fe al quedarse con la Superliga BetPlay 2026, tras vencer a Junior.

Ahora, a sus 41 años, el goleador continúa siendo uno de los referentes del cuadro bogotano. Por eso, sus palabras sobre James toman relevancia, pues desde su propia experiencia, defendió que el regreso de figuras con trayectoria internacional puede fortalecer el fútbol colombiano.

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