Nu prepara gran novedad que llegará a Colombia: nueva cuenta permitirá tener dólares y euros digitales

Nu anunció Nu Global, una nueva cuenta digital multidivisa con la que busca facilitar el manejo de dinero para personas que realizan operaciones en diferentes países.

Una de las novedades para el mercado colombiano es que la compañía tiene previstas integraciones con Colombia durante los próximos meses, aunque todavía no confirmó una fecha específica para su puesta en marcha en el país.

El anuncio hace parte de la nueva etapa internacional de Nu, que también comenzó operaciones en Estados Unidos. La compañía asegura que actualmente supera los 140 millones de clientes en América Latina y mantiene presencia en Brasil, México y Colombia.

¿Cómo funcionará la nueva cuenta Nu Global?

La principal característica de Nu Global es que los depósitos serán convertidos en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC). Se trata de stablecoins, activos digitales cuyo valor busca mantenerse vinculado al dólar estadounidense y al euro, respectivamente.

Según lo anunciado por la compañía, los saldos tendrán un rendimiento diario equivalente al 3,50% APY para USDC y 2,20% APY para EURC.

La cuenta también tendrá una tarjeta virtual Mastercard para realizar compras en diferentes países, con tipos de cambio competitivos y sin márgenes adicionales anunciados por Nu.

Además, los clientes podrán mantener y operar determinados activos digitales, entre ellos Bitcoin y Ethereum, directamente desde la aplicación.

“Hoy, cada vez más personas tienen vidas sin fronteras, y el dinero suele ser lo más difícil de gestionar: múltiples aplicaciones, tipos de cambio confusos, largas esperas y comisiones elevadas”, explicó David Vélez, fundador y CEO de Nu.

¿Cuándo estará disponible Nu Global en Colombia?

Nu informó que inicialmente su nueva plataforma permitirá enviar y recibir dinero entre más de 35 países, comenzando por Europa y América Latina.

La compañía señaló que para los próximos meses están previstas integraciones con Colombia, Brasil, México y Estados Unidos. Sin embargo, por ahora no detalló cuándo estará habilitada específicamente para los clientes colombianos ni cuáles de sus funciones estarán disponibles inicialmente.

“Así nació la idea de Nu Global: un producto que lleva la experiencia Nu a la gestión internacional del dinero”, agregó Vélez.

La novedad cobra relevancia en Colombia, mercado en el que Nu asegura ser actualmente la cuarta institución financiera por depósitos y donde continúa ampliando su presencia.