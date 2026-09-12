Incendios forestales y sequía durante el fenómeno de El Niño: así va el panorama nacional

Colombia sigue enfrentando al fenómeno de El Niño que, en las recientes semanas, se ha intensificado en algunas regiones como Santander, Cauca y el Valle del Cauca en donde los incendios forestales, las sequías y el colapso de las redes de energía son algunas de las problemáticas que están tratando de ser controladas por las autoridades.

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Fenómeno de El Niño en Santander

En Santander las autoridades han denominado como crítica la situación ya que actualmente son dos los incendios que, durante dos días, se han mantenido activos en zonas de alta montaña como Coromoro, en donde son 200 las hectáreas consumidas de bosque nativo, y el sector del Playón, a una hora de Bucaramanga, en donde las llamas ya están llegando a vertientes que abastecen a la población aledaña.

Las autoridades de Gestión del Riesgo Departamental han hecho un llamado al Gobierno Nacional para hacer envío de helicópteros para atender la situación en Coromoro y García Rovira. Según organismos de socorro, ya son cerca de doce municipios que se mantienen en racionamiento y cuatro han declarado la calamidad pública.

“Frente a estos dos incidentes de incendios forestales, más o menos un aproximado de 230 hectáreas entre los dos episodios y con gran preocupación en este momento el incendio de Coromoro que, además del apoyo que se está brindando vía terrestre, se ha solicitado el a la UNGRD el apoyo helicoportado por ser una zona montañosa y de difícil acceso”, aseguró Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo en Santander.

Emergencia por incendios en el Valle del Cauca

En esta zona del país las emergencias continúan por cuenta de un incendio de gran magnitud en Dapa, en Yumbo, donde cerca de 587 hectáreas se han visto consumidas por cuenta de un incendio forestal. Según el Cuerpo de Bomberos de Yumbo, varios de estos focos se han mantenido en el subsuelo lo que aumenta su peligrosidad al no ser vistos fácilmente.

Según Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo en el Valle, el apoyo de la Fuerza Aérea colombiana y la UNGRD llevan cuatro días en operaciones al realizar 80 descargas, con cerca de 50 mil litros de agua, en las zonas afectadas por el fuego.

Riesgos para la fauna en Cauca por cuenta de los incendios

En el Cauca ya van dos meses de incendios forestales como los presentados en La Vega y el municipio de Balboa, en el sur del Cauca, en donde incluso la comunidad se ha sumado a las extenuantes ayudas para apagar las llamas.

Sin embargo, son varias las afectaciones que ya han golpeado principalmente a los grupos de bomberos, quienes han sufrido radiación, inhalación de gases, entre otros accidentes que han dejado a tres de estos funcionarios lesionados.

Dentro de las principales preocupaciones de las autoridades también se encuentran los cambios en la fauna, flora del sector y los cultivos de las personas que viven en zonas aledañas a la emergencia.

¿Cómo van los incendios forestales en Tolima?

La emergencia en Tolima sigue siendo preocupante, pues este es uno de los municipios más afectados por el fenómeno de El Niño.

Actualmente hay cuatro incendios activos en las zonas de: Cunday con cuatro focos en California, La Camelia, El Páramo y la Vereda Misiones, en Chaparral con focos en San Alfonso, Guayabal y Potrerito de Agua, en Suárez con tres focos en Bocatoma, Vereda Bacayas y Agua Blanca y en Ortega con un foco en Llano de Olaya.

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Sequía afecta ríos en el norte del país

La sequía, por cuenta de las fuertes temperaturas, ha afectado a distintas fuentes hídricas en Colombia. En Duitama, el río Surba se ha secado drásticamente al permitir incluso que las personas puedan caminar sobre sus rocas.

Según autoridades locales, este río abastece al 85% de la población en Duitama, aproximadamente 135 mil habitantes. Ante la sequía de este río, las autoridades han hecho uso de pozos profundos para abastecer a la comunidad.

En Bolívar el panorama también es crítico por cuenta de las altas temperaturas que amenazan con una crisis energética por el uso de equipos refrigerantes para frenar el calor. El único hospital en el municipio de Puerto Rico de Tiquisio, en Bolívar, ya ha tenido que cancelar algunos de sus servicios por el colapso de su planta energética.

En Barranquilla ya se llegó a la sensación térmica cercana a los 50 grados. La regulación de energía y gas ya ha generado rechazo ante la alta demanda de equipos electrónicos para contrarrestar el calor.