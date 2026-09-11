El detective que Shakira habría contratado para investigar a Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué volvió a generar conversación en redes sociales tras una nueva revelación de Jordi Martin, el paparazzi que siguió de cerca al exfutbolista durante la crisis de la pareja.

Según su relato, la cantante colombiana ya tenía dudas sobre lo que estaba ocurriendo antes de que las imágenes de Piqué junto a Clara Chía salieran a la luz.

La versión del fotógrafo apunta a que la ruptura no ocurrió de un momento para otro y que hubo varias señales que aumentaron la tensión entre ambos.

¿Qué habría hecho Shakira ante sus sospechas sobre Piqué?

De acuerdo con lo contado por Jordi Martin en un podcast, la relación atravesaba dificultades antes de que el escándalo se hiciera público. El paparazzi aseguró que, durante un viaje a Florida, Piqué habría planteado la posibilidad de terminar con Shakira.

Tiempo después, la cantante viajó a Estados Unidos para participar en un concurso de talentos. Según Martin, antes de irse le habría planteado al futbolista que los días que permanecería fuera podían servir para que él pensara sobre el futuro de la relación.

Fue entonces cuando, siempre según la versión del fotógrafo, Shakira decidió recurrir a un investigador privado para conocer qué estaba pasando mientras ella se encontraba fuera.

Martin aseguró que el detective posteriormente le habría informado que había encontrado comportamientos que consideraba extraños. Entre las pistas mencionadas estaba una mujer vinculada laboralmente con el entorno de Piqué.

La información, sin embargo, no habría permitido confirmar inicialmente una relación sentimental.

¿Cómo terminó la relación de Shakira y Piqué?

El relato del paparazzi sitúa los siguientes acontecimientos en una etapa de constantes cambios dentro de la pareja. Piqué habría dejado inicialmente la vivienda familiar, aunque posteriormente regresó y, según Martin, convivió nuevamente con Shakira durante aproximadamente un mes.

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La situación habría llegado a un punto definitivo cuando el exjugador abandonó otra vez la casa y se trasladó a un apartamento en la calle Muntaner, conocido como su vivienda de soltero.

Según el relato de Martin, fue allí donde Piqué habría comenzado a convivir con Clara Chía, mientras su relación con Shakira llegaba a su final.

Meses después, el fotógrafo consiguió las imágenes que mostraban a Piqué y Clara Chía juntos y que terminaron convirtiéndose en una de las piezas centrales de la cobertura mediática sobre la separación.

Sin embargo, hasta ahora, Shakira no ha confirmado públicamente que haya contratado un detective ni que esa haya sido la forma en que descubrió una eventual infidelidad; los detalles conocidos corresponden al relato de Jordi Martin.