Greeicy transforma su música al interpretar varios de sus éxitos en versión sinfónica

Greeicy continúa explorando nuevas maneras de presentar su música. La artista caleña estrenó una nueva interpretación de ‘Limonar’ a través de Vevo, en una sesión grabada en Nueva York que apuesta por una escena más cercana y enfocada especialmente en su capacidad vocal.

La propuesta transforma el sonido de la versión original mediante nuevos instrumentos en donde sobresalen el piano, el violín y diferentes instrumentos de cuerda. La intención es crear una atmósfera más íntima alrededor de la canción y permitir que la interpretación de Greeicy tenga un mayor protagonismo.

Esta presentación también da continuidad a las apariciones de la colombiana dentro del formato de Vevo, luego de haber llevado anteriormente otra de sus canciones a este tipo de sesiones audiovisuales. Con ello, la cantante muestra una faceta diferente de su repertorio y ofrece nuevas lecturas de temas que ya forman parte de su carrera reciente.

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‘Limonar’, una canción relacionada con los cambios en la vida de Greeicy

La versión original de ‘Limonar’ fue estrenada a comienzos de 2025 y surgió en medio de una etapa de transformación personal para la artista. La canción estuvo relacionada especialmente con las experiencias y reflexiones que llegaron después de convertirse en madre.

El tema aborda asuntos como el crecimiento personal, la gratitud y la manera en que las prioridades pueden cambiar con el paso del tiempo. Desde esa perspectiva, la canción parte de una mirada al camino recorrido para hablar de las nuevas motivaciones que aparecen en diferentes momentos de la vida.

La nueva interpretación refuerza precisamente ese carácter reflexivo. Al reducir el peso de otros elementos de producción y apoyarse en instrumentos de cuerda y piano, la letra y la voz adquieren un papel central dentro de la propuesta.

El lanzamiento de esta sesión se produce mientras Greeicy continúa consolidando su presencia en escenarios y proyectos internacionales. Uno de los reconocimientos recientes de la cantante fue un Premio Juventud en la categoría Mejor Dance Track gracias a ‘YAPAQUE’, colaboración realizada junto a Farruko y Steve Aoki.

La canción también logró ubicarse en el primer lugar del listado Latin Airplay de Billboard, ampliando el alcance de la colaboración dentro del mercado latino.

Greeicy sufre accidente en medio de su presentación

Por otro lado, la cantante se convirtió en tendencia luego de vivir un incómodo momento en una de sus más recientes presentaciones de su gira internacional ‘Candela’. En medio del escenario y mientras se encontraba bailando junto a uno de sus bailarines, el sostén de la caleña se desató.

Por supuesto, la reacción de su compañero de pista no se hizo esperar ya que el hombre abrazó fuertemente a la mujer para tapar la zona de su busto y continuar la presentación. Pese a que el acontecimiento no trascendió, Rendón bromeó sobre el asunto al contarle al resto del público lo que había ocurrido.

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