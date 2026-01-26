WhatsApp estrenará tres funciones para usuarios: así cambiarán los chats

WhatsApp ha comenzado el año con una ambiciosa hoja de ruta para transformar la manera en que sus más de 2.000 millones de usuarios interactúan.

Tras un 2025 marcado por la integración inicial de la inteligencia artificial, la plataforma de Meta se prepara para desplegar tres funciones críticas que prometen cambiar la dinámica de los chats individuales y grupales, priorizando la privacidad, la organización y la personalización.

Las tres nuevas funciones que tendrá WhatsApp

La primera gran novedad detectada es un cambio estético y funcional que acerca a WhatsApp al modelo visual de redes como Facebook o X (antes Twitter). Se trata de la incorporación de una "foto de portada" o banner horizontal que se ubicará detrás de la tradicional foto de perfil circular.

Esta actualización tiene un trasfondo pedagógico y profesional. Hasta ahora, el perfil de WhatsApp era estático y limitado. Con la doble imagen, los usuarios podrán separar mejor su identidad: mientras mantienen una foto de perfil formal o personal, el banner podrá ser utilizado para promocionar intereses, paisajes, mascotas o incluso información de negocios.

Uno de los problemas históricos de los grupos de WhatsApp ha sido el vacío de información que enfrentan los nuevos integrantes. Actualmente, cuando alguien se une a un chat grupal, entra en un "lienzo en blanco", sin posibilidad de ver qué se discutió minutos antes de su ingreso.

La segunda actualización cambiará esto radicalmente: los nuevos miembros podrán visualizar el historial de mensajes anteriores a su llegada. Esta mejora es sustancial para la productividad en entornos académicos y laborales, ya que evita que los administradores tengan que reenviar archivos o repetir instrucciones.

No obstante, este cambio conlleva una nueva responsabilidad en la privacidad; los usuarios antiguos deberán ser más conscientes de que sus intervenciones actuales podrán ser leídas por personas que se unan al grupo en el futuro.

La tercera transformación apunta al modelo de negocio. Tras años de especulaciones sobre la llegada de anuncios a los "Estados" y "Canales", Meta parece estar diseñando una opción de suscripción de pago.

Este modelo, similar al que ya se aplica en Instagram y Facebook en ciertas regiones, permitiría a los usuarios disfrutar de una experiencia libre de publicidad. Aquellos que opten por la versión gratuita verán anuncios en secciones específicas, mientras que los suscriptores mantendrán una interfaz limpia y sin interrupciones comerciales.