Salvo Basile, actor y productor de cine italiano que se enamoró de Colombia, falleció a sus 85 años

Este 26 de enero, se reportó el fallecimiento de Salvo Basile, reconocido actor y productor de cine italiano, quien llegó al país para una película protagonizada por Marlon Brando en 1968 (Quemada) y terminó enamorándose de Cartagena.

Desde entonces, Basile desarrolló una relación permanente con la ciudad, con su entorno cultural y con la industria audiovisual colombiana, al punto de convertirse en protagonista de uno de los videos de la campaña gubernamental “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, orientada a fortalecer la imagen turística del país.

Durante más de 20 años, Basile integró la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena, del cual se desempeñaba como vicepresidente, y adelantaba gestiones para diversas muestras y festivales cinematográficos en Colombia.

La carrera de Salvo Basile

La mayor parte de la experiencia profesional de Salvatore Basile se concentró en el cine, tanto delante como detrás de la cámara. Como actor participó en producciones europeas y latinoamericanas como Ganster 70, El mercenario y El amor en los tiempos del cólera. También intervino como actor, asistente de dirección y productor ejecutivo en películas como Cobra Verde o La estrategia del caracol.

Como asistente de dirección, formó parte de equipos de películas emblemáticas como Queimada, La misión, Crónica de una muerte anunciada, Paganini y Grito de piedra, entre otras.

En el ámbito televisivo colombiano, fue productor de RTI, gerente de Cenpro Televisión, y participó en varias producciones del Canal RCN como las novelas La luz de mis ojos, Las noches de Luciana y Pobre Pablo.