CANAL RCN
Colombia Video

Salvo Basile, actor y productor de cine italiano que se enamoró de Colombia, falleció a sus 85 años

Salvatore Basile, quien llegó a Cartagena en 1968 para una producción, se quedó trabajando en Colombia tras enamorarse del país.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
08:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 26 de enero, se reportó el fallecimiento de Salvo Basile, reconocido actor y productor de cine italiano, quien llegó al país para una película protagonizada por Marlon Brando en 1968 (Quemada) y terminó enamorándose de Cartagena.

Ya es una realidad: el espectáculo que transforma la historia y la cultura de Cartagena en una experiencia inmersiva
RELACIONADO

Ya es una realidad: el espectáculo que transforma la historia y la cultura de Cartagena en una experiencia inmersiva

Desde entonces, Basile desarrolló una relación permanente con la ciudad, con su entorno cultural y con la industria audiovisual colombiana, al punto de convertirse en protagonista de uno de los videos de la campaña gubernamental “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, orientada a fortalecer la imagen turística del país.

Durante más de 20 años, Basile integró la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena, del cual se desempeñaba como vicepresidente, y adelantaba gestiones para diversas muestras y festivales cinematográficos en Colombia.

La carrera de Salvo Basile

La mayor parte de la experiencia profesional de Salvatore Basile se concentró en el cine, tanto delante como detrás de la cámara. Como actor participó en producciones europeas y latinoamericanas como Ganster 70, El mercenario y El amor en los tiempos del cólera. También intervino como actor, asistente de dirección y productor ejecutivo en películas como Cobra Verde o La estrategia del caracol.

Como asistente de dirección, formó parte de equipos de películas emblemáticas como Queimada, La misión, Crónica de una muerte anunciada, Paganini y Grito de piedra, entre otras.

En el ámbito televisivo colombiano, fue productor de RTI, gerente de Cenpro Televisión, y participó en varias producciones del Canal RCN como las novelas La luz de mis ojos, Las noches de Luciana y Pobre Pablo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Iván Cepeda

Pacto Histórico pide al CNE aclarar situación de Iván Cepeda de cara a las consultas de marzo

Accidente de tránsito

¡Se acabaron los piques ilegales! Estas son las duras medidas que tomarán en la Avenida Las Palmas

María Fernanda Cabal

José Félix Lafaurie y María F. Cabal se apartan del Centro Democrático y cuestionan elección de Paloma Valencia como candidata

Otras Noticias

Dólar

Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de enero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 26 de enero de 2026.

Millonarios

Millonarios, un paso más cerca de James: “Propuesta oficial que llena expectativas”

Millonarios ya le hizo propuesta formal a James Rodríguez y llenó todas sus expectativas. Así lo revelaron.

WhatsApp

WhatsApp estrenará tres funciones para usuarios: así cambiarán los chats

Irán

Violentas manifestaciones en Irán dejaron al menos 6.000 muertos, según organizaciones

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento