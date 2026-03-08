Delincuentes salieron de prisión hace pocos días y ya fueron capturados por un atraco en Transmilenio

La Policía capturó a dos personas señaladas de cometer un robo con arma blanca dentro de una de las estaciones de Transmilenio más concurridas del norte de Bogotá.

Lo que más llamó la atención de las autoridades es que los dos sospechosos habían salido de prisión hace apenas unos días.

¿Cómo ocurrió el robo en la estación Héroes?

De acuerdo con la Policía Nacional, el caso se presentó en la estación Héroes, de la troncal Norte de Transmilenio. Allí, un hombre y una mujer habrían intimidado a un pasajero con un arma cortopunzante para despojarlo de su teléfono celular.

La rápida reacción de uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio permitió ubicar a los presuntos responsables, capturarlos y recuperar el dispositivo que había sido hurtado.

¿Quiénes son los capturados y por qué llamaron la atención?

Tras verificar sus antecedentes, las autoridades establecieron que ambos habían recuperado su libertad hace muy poco tiempo.

En el caso del hombre, registraba una boleta de libertad expedida por el Inpec el pasado 30 de julio de 2026, luego de haber sido procesado por el delito de hurto calificado y agravado.

La mujer, por su parte, había salido de prisión el 27 de julio de 2026, después de permanecer privada de la libertad por los delitos de homicidio y hurto.

Ahora, los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.