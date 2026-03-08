Revelan la fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: qué se sabe

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvería a estar cerca de hacerse realidad. De acuerdo con el diario británico The Sun, el delantero portugués del Al Nassr se prepara para casarse con su pareja este fin de semana en la isla de Madeira, lugar de nacimiento del astro portugués.

Según la publicación, Cristiano Ronaldo, de 41 años y Georgina Rodríguez, de 32, celebrarían la ceremonia religiosa en la catedral de Funchal. Posteriormente, la recepción se trasladaría al hotel de cinco estrellas Savoy Palace, donde se desarrollaría la celebración con los invitados.

¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La información conocida hasta el momento indica que el matrimonio está previsto para el sábado 8 de agosto. The Sun señaló que la catedral de Funchal ya está reservada para una "gran ceremonia" y que en este lugar las bodas suelen comenzar a las tres de la tarde.

El medio británico también citó a una fuente que aseguró que los huéspedes del hotel fueron informados de que dos plantas del establecimiento permanecerán cerradas durante el viernes y el sábado, además de varias áreas destinadas a los bares, debido a la celebración del evento.

Asimismo, es importante señalar que Cristiano y Georgina fueron captados luciendo unas costosas argollas de diamantes mientras se encontraban de vacaciones en Mallorca. Además, el 11 de agosto de 2025, la empresaria argentina publicó esta misma argolla y escribió. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

¿Por qué Cristiano Ronaldo eligió Madeira para casarse?

La elección de Madeira tendría un fuerte componente sentimental para el futbolista. Funchal es la ciudad donde nació y creció Cristiano Ronaldo y allí se encuentra una estatua de bronce en su honor. Además, uno de los hoteles de la ciudad lleva su nombre.

Antes de esta versión, habían circulado informaciones que apuntaban a que la boda se celebraría en la finca Quinta da Regaleira, en la ciudad de Sintra. Sin embargo, esos rumores perdieron fuerza cuando se conoció que el lugar permanecería abierto al público durante el fin de semana.