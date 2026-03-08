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Famosa colombiana confirmó el fin de su relación: esto dijo

La creadora de contenido reveló los detalles correspondientes en su cuenta de Instagram.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
06:11 p. m.
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En los últimos días, una famosa influencer colombiana les contó a sus seguidores que finalizó su relación de pareja.

Se trata de Katy Cardona, que es más conocida en las redes sociales como 'La Blanquita' y era novia del español Naim Darrechi.

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La oriunda de Cali conoció a Naim en el reality 'La Mansión VIP', en el que también participó Aida Victoria Merlano, y sintió conexión con él desde el primer momento.

Por lo tanto, se siguieron conociendo después de que se terminó el programa y tomaron la decisión de vincularse sentimentalmente. Sin embargo, el romance llegó a su fin.

Así fue como Katy Cardona confirmó que terminó su relación con Naim Darrechi

En una historia de Instagram, Katy Cardona aseguró que su noviazgo con Naim Darrechi finalizó en buenos términos.

"Gracias de corazón por todo el cariño y el apoyo que nos brindaron durante este tiempo. Quiero compartirles que nuestra relación ha llegado a su fin, pero lo hacemos desde el respeto, el cariño y el agradecimiento por todo lo vivido", escribió la influencer.

"Me quedo con los buenos recuerdos, le deseo de corazón que la vida le abra las puertas a nuevas y mejores oportunidades, y que encuentre mucha felicidad en cada paso que dé. Gracias por acompañarme siempre, hoy comienza una nueva etapa con esperanza", añadió.

¿Qué dijo Naim Darrechi tras el fin de su relación con Katy Cardona?

En un video, Naim manifestó que quiere a Katy Cardona y que espera que puedan seguir siendo amigos.

"Ojalá que podamos estar al menos como amigos, que no haya que estar separados o tan distanciados porque la quiero mucho. No estoy preparado y sería más fácil si hubiera un odio de por medio. Nunca he vivido esto", señaló.

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"Esto es de dos y el tiempo es sabio. Yo sé que ama, que la amo, pero a veces el amor no es suficiente. Tiene que haber respeto, comprensión y yo muchas veces he faltado a eso. Así no puede haber estabilidad", concluyó.

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