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Billonarias deudas y elefantes blancos: se prenden las alarmas con el cierre del gobierno Petro

Son graves los hallazgos tras las mesas técnicas lideradas por la Contraloría y el gobierno entrante.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
08:06 p. m.
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Hay preocupación por lo que se encontró en las mesas técnicas de la Contraloría con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Advierten billonarias deudas y elefantes blancos que deja la administración saliente.

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Entre el 8 y el 31 de julio, hubo 62 mesas técnicas en las que se hizo una radiografía detallada acerca de las cifras que deja el gobierno Petro.

Obras inconclusas por 54 billones de pesos

Con cifras críticas: así definieron los hallazgos revelados por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo junto a la Contraloría en el empalme fiscal. Se habla, por un lado, de 54 billones de pesos en obras inconclusas.

Además, hay una grave denuncia por más de cinco billones de pesos en el sector de Minas y Energía. Restrepo también aseguró que el gobierno saliente propició una supuesta falsa reforma agraria.

“Hemos encontrado una reforma agraria falsa que no se cumplió. La meta cumplida solo del 18 %, cuando se prometieron 1.5 millones de hectáreas; pero peor aún lo poco que se entregó, se mal entregó”, expuso.

La reforma agraria que no se cumplió y los subsidios

Por si fuera poco, Restrepo aseguró que habría 214 mil millones de pesos que no podrían recuperarse de las obras que no están acabadas.

“Hoy, el gobierno entrante no tendrá recursos porque solamente se ha cumplido el 25 % de las obligaciones de este año en materia de subsidios de energía y gas. No hay recursos para cumplir con el resto de las obligaciones”, enfatizó el vicepresidente electo.

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Otro tema clave mencionado por Restrepo fue el futuro del programa social Colombia Mayor, mencionando que tampoco hay recursos para financiarlo con casi 3.2 billones de pesos.

“Una tronera fiscal de casi $ 30 billones en el presupuesto de 2027, un aumento en el gasto por deuda cuando siguen estancados los gastos de inversión y los ingresos no son ciertos”, sostuvo al considerar que debe haber un ajuste.

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