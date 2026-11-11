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¿500.000 por despinchar una llanta? Concejal denuncia nueva modalidad de estafa en Bogotá

A noviembre de 2025, al menos 58 montallantas habían sido sellados por diferentes irregularidades.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 11 de 2026
09:57 p. m.
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En Bogotá los conductores se enfrentan a una nueva modalidad de estafa. Así lo advirtió la cabildante Andrea Carolina Hernández, conocida como la Tata Hernández, desde el Concejo de la ciudad.

A manos de Hernández habrían llegado denuncias de conductores que resultaron con alguna de sus llantas pinchadas al desplazarse por la calle 13 o la Autopista Norte, con calle 183.

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Hasta 500.000 pesos por cada llanta despinchada:

Lo que preocupa es que “personas estarían pinchando deliberadamente las llantas de los vehículos” en estos dos sectores, “para ofrecer o imponer posteriormente el servicio de reparación”.

Un mecánico con 32 años de experiencia dijo a la Secretaría de Seguridad de Bogotá que el valor por despinchar una llanta no puede superar los 30.000 pesos y, en la mayoría de casos ronda los 15.000 o 20.000.

Sin embargo, la concejal Hernández alertó que en los puntos anteriormente mencionados se ha llegado a cobrar hasta 500.000 pesos por llanta.

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Un llamado a cuidar de los conductores:

El golpe en estos casos no solo es al bolsillo de los conductores, también a la seguridad en las vías. La concejal insiste en que “no podemos permitir que los conductores transiten con miedo ni que delincuentes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad para extorsionarlos o cobrarles valores abusivos por una reparación”.

E insistió en que “las autoridades deben actuar ya, investigar las denuncias y evitar que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad”.

Entre enero y noviembre de 2025, la Secretaría Distrital de Seguridad señaló que “58 montallantas por diferentes irregularidades”. Las autoridades recomiendan no aceptar la ayuda de extraños en las calles para despinchar e hicieron un llamado a denunciar cualquier caso que genere sospecha en la línea de emergencia 123.

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