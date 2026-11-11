"En los próximos días estará en su casa con su hija": abogada de 'Epa Colombia'

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', estaría cerca de salir de la cárcel, de acuerdo a las más recientes declaraciones de Wendy Herrera, la abogada que asumió su defensa desde hace algunas semanas.

Según explicó en diálogo con algunos medios de comunicación cartageneros, espera que en los próximos días la empresaria y creadora de contenido salga de la cárcel de Ibagué para estar en casa junto a su familia.

¿Qué dijo la abogada de 'Epa Colombia' sobre su salida de la cárcel?

Herrera se refirió al trabajo que adelanta para conseguir un resultado favorable en el proceso judicial de su representada. La abogada aseguró que la condena tiene unas limitaciones, las cuales corresponden a preacuerdos alcanzados con sus anteriores abogados.

Sin embargo, expresó que en los próximos días habría novedades sobre su situación. "Te puedo decir que pronto va a estar con su hija en su casa", dijo en diálogo con el medio Caribe Noticias.

"No ha sido fácil porque ella está enfrentando una condena bastante compleja que tiene ciertas limitaciones, pero para eso somos los abogados y estamos buscando alternativas para recuperar la libertad", dijo a El Bolivarense.

¿Cuándo saldría 'Epa Colombia de la cárcel?

De momento, lo que se conoce es que 'Epa Colombia' no quedaría en libertad, sino que accedería al beneficio de la prisión domiciliaria tras cumplir el 50% de la pena impuesta, amparada en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000 del Código Penal Colombiano.

Barrera Rojas fue condenada a 63 meses de prisión, por lo que necesitaría llegar a más de 31 meses para acceder al beneficio. Actualmente tiene alrededor de 21 meses de tiempo efectivo de pena cumplida, pero la misma Daneidy explicó que por trabajo y estudio ya habría superado los 27 meses y que un un juez de ejecución de penas le manifestó que accedería al beneficio.