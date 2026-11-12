Campeón con Millonarios fue víctima de robo cerca del estadio de Techo

Una salida a cenar después del partido entre Internacional de Bogotá y América de Cali terminó en un mal momento para Larry Vásquez. El futbolista fue víctima de un hurto cerca del estadio Metropolitano de Techo, donde delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo y se llevaron una maleta con varios objetos personales.

El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, después del compromiso por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay. El jugador, de 34 años, contó lo sucedido a través de sus historias de Instagram y aseguró que tanto él como sus acompañantes se encuentran bien.

¿Cómo fue el robo que sufrió Larry Vásquez en Bogotá?

Según relató el futbolista, después del encuentro deportivo se reunió con unos amigos para cenar en un restaurante de la zona. Mientras estaban terminando de comer, uno de sus acompañantes salió a revisar el vehículo y encontró una situación sospechosa.

Uno de mis amigos va a revisar el carro y se da cuenta de que una persona sale corriendo y se sube a otro carro. Mi amigo revisa el vehículo y se da cuenta de que rompieron el vidrio de atrás. Yo había guardado mi maleta en el baúl, pero se metieron por la parte de adentro y me robaron la maleta”, explicó Vásquez.

El jugador contó que su amigo alcanzó a observar a una persona que salió corriendo y abordó otro automóvil. El hurto se produjo mientras ellos permanecían dentro del establecimiento.

¿Qué pertenencias le robaron al futbolista Larry Vásquez?

Entre los elementos que llevaba en la maleta estaban un computador, un iPad, una consola portátil de videojuegos, su cédula de ciudadanía, tarjetas y otros objetos personales.

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Más allá del valor material, Vásquez manifestó su preocupación porque en los dispositivos guardaba información importante relacionada con su trabajo y otros asuntos.

Por esa razón, aprovechó sus redes sociales para pedir colaboración a quienes puedan tener información sobre el paradero de sus pertenencias. También hizo un llamado a los ciudadanos para que estén atentos y tomen precauciones al dejar objetos dentro de sus vehículos.

“Todos estamos bien, todo ok, no hubo nada que lamentar además de lo material, pero sí es un llamado a estar alerta. A cuidar sus cosas”, expresó.

Al finalizar su relato, el futbolista reconoció la frustración que le produjo perder objetos que había conseguido con esfuerzo, aunque aseguró que seguirá adelante.

Lo pone a uno a reflexionar sobre la vida, sobre todo lo que sucede. Por cómo uno consigue las cosas, el esfuerzo que uno hace por trabajar y tener sus cositas, dijo Vásquez.

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Con este relato público, Larry Vásquez espera que la difusión de lo ocurrido permita obtener información sobre sus pertenencias, especialmente por los archivos y documentos que llevaba en los dispositivos hurtados.