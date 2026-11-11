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Expoartesanías 2026: fechas y qué se podrá encontrar en la feria de Bogotá

Más de 800 expositores participarán en el encuentro que busca acercar los oficios de las regiones a nuevos compradores.

Foto: Expoartesanías y Corferias.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
06:12 p. m.
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Las técnicas, materiales y saberes de las comunidades artesanales tendrán un espacio de encuentro en Bogotá durante diciembre.

Expoartesanías realizará su edición número 36 en Corferias, donde se exhibirán piezas que combinan oficios tradicionales con propuestas contemporáneas.

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De acuerdo con las proyecciones de los organizadores, el evento contará con más de 800 expositores y espera recibir a más de 65.000 visitantes.

¿Cuándo será Expoartesanías 2026?

La feria se desarrollará del 7 al 20 de diciembre, durante 14 días que coinciden con la temporada de compras navideñas. Su organización está a cargo de Artesanías de Colombia y Corferias.

Además de la exhibición de productos, el encuentro busca facilitar el contacto entre quienes elaboran las piezas y nuevos compradores. Mientras tanto, para los participantes, representa una oportunidad de comercialización y de acercamiento a públicos interesados en conocer el origen de sus creaciones.

Los oficios regionales y su relación con el mercado

La programación anunciada tendrá como eje las creaciones artesanales y las historias de los territorios de donde provienen. El encuentro permitirá conocer el conocimiento y los procesos de elaboración que hay detrás de los objetos expuestos.

“Es una plataforma para conectar sus creaciones con nuevos compradores y contribuir a que estos oficios sigan generando oportunidades para las familias y comunidades artesanales de nuestro país”, afirma Ángela Ramos Garcés, gerente general de Artesanías de Colombia, según el comunicado de presentación.

El componente comercial estará acompañado por el intercambio entre visitantes y comunidades artesanales. Los organizadores plantean que este contacto contribuya a dar visibilidad a los oficios y a ampliar sus posibilidades de venta.

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El primer día, la feria abrirá a las 12:00 del mediodía y cerrará a las 7:00 de la noche. Entre tanto, del 8 al 20 de diciembre iniciará a las 10:00 de la mañana y también finalizará a las 7:00 p.m.

Es importante tener en cuenta que las boletas se pueden adquirir en la página web oficial de Expoartesanías con precios desde los 18.000 pesos en etapa de preventa.

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