No deja de estar tenso el ambiente en La Casa de los Famosos: hubo una nueva discusión entre 'fuego' y 'agua'

Este martes 22 de abril, durante la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se llevará a cabo la prueba de presupuesto de esta semana. Por lo tanto, igual que siempre, el líder deberá escoger quiénes irán a la alacena.

La prueba de presupuesto dio un giro inesperado después de que Andrés Altafulla compró el 'sobre de las tentaciones' y todos los demás participantes se molestaron. En consecuencia, ahora la mayoría quiere tener la oportunidad de hacer la misma jugada y quedarse con un beneficio.

Tras esa coyuntura, los habitantes de 'fuego' quisieron que a la alacena fuera un participante de cada equipo. Sin embargo, Fernando Solórzano, que es el líder de la semana, los frenó en seco y se generó una discordia que volvió a poner tenso el ambiente.

¿Qué se dijeron los participantes durante este nuevo desacuerdo? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue la nueva discusión que se presentó en La Casa de los Famosos Colombia 2025

La prueba de presupuesto ya se está llevando a cabo y durará 12 horas. Esta consiste en que, por el cumpleaños del 'jefe', los participantes deben ir ingresando de a parejas a una habitación y seguir el ritmo de la música que les pongan.

Además, al 'Flaco' Solórzano ya le preguntaron que quiénes entrarían a la alacena y él escogió a Norma Nivia y Mateo Varela, que son dos integrantes de la habitación 'fuego'. Por ende, algunos participantes de 'fuego' no escondieron su descontento.

Aunque, Altafulla y Yina Calderón entendieron la decisión y la aceptaron bajo el argumento de que hace parte del juego. No obstante, Karina García los enfrentó por darles la razón a 'agua'.

"Yo cuando tomé la decisión la vez pasada, dije que uno y uno porque hasta los de mi cuarto (fuego) me gritaron", inició diciendo Andrés Altafulla.

Ante esas palabras, Mateo Varela intervino para decir que Altafulla tomó el 'sobre de las tentaciones' y de inmediato afirmó que sería para proteger a alguien de 'fuego' y que, por lo tanto, el equipo 'agua' está en el derecho de hacer lo mismo.

Posteriormente, Lady Tabares tomó la palabra para explicar que desde la habitación 'fuego' han intentado que la ida a la alacena sea equitativa, pero Yina Calderón puntualizó que el líder puede jugar como le parezca y que lo único es que debe asumir las consecuencias.

De esa manera, el 'Flaco' Solórzano hizo hincapié en el porqué de no llevar a nadie de 'fuego' a la alacena. Sus palabras fueron las siguientes:

Si 'fuego' es líder, pues van a ir los de 'fuego', ¿por qué van a meter a 'agua'? Ahí hay un sobre que nos pone a jugar y que en este momento vale oro. Además, no es que sea chévere porque puede salir cualquier cosa.

Pero, la discordia no terminó, sino que Emiro Navarro, que hace parte de la habitación 'fuego', aseguró que entonces no se esforzaría porque sus puntos iban a terminar siendo utilizados para un beneficio individual y no colectivo.

En la discusión, Karina García arremetió contra Camilo Trujillo en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Ante la advertencia de Emiro, Camilo Trujillo dijo que él le ha puesto el mismo empeño a las pruebas de presupuesto a pesar de que nadie de 'agua' vaya a la alacena y que cree que se debe seguir actuando con transparencia.

En consecuencia, Karina García, que estaba de acuerdo con Emiro, le recriminó que él no debería opinar porque ya ha afirmado que no quiere seguir en competencia.

Recuerde que puede seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que está disponible para descarga en este enlace.