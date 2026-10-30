Valentina Ferrer habló por primera vez sobre J Balvin tras su ruptura amorosa

El mundo del entretenimiento se vio sacudido por la confirmación de la ruptura sentimental entre J Balvin y Valentina Ferrer tras casi 10 años de relación y el nacimiento de su primer hijo Río.

Desde el anuncio de la decisión, dada por la modelo argentina en sus redes sociales, ninguno de los dos se ha vuelto a pronunciar sobre la determinación que se tomó los titulares de distintas revistas internacionales.

Sin embargo, la más reciente llegada de Valentina Ferrer a Colombia abrió la posibilidad de que esta se refiriera al antioqueño por primera vez desde su separación en septiembre del 2026.

Valentina Ferrer habló sobre J Balvin

La modelo e influencer llegó a Colombia, en los días más recientes, con el objetivo de cumplir su apretada agenda laboral. Entre eventos, alfombras y un esperado encuentro con su círculo de fanáticos en la capital, la mujer se convirtió en la invitada especial de la gala de Vogue por el Día de Muertos en Colombia.

La mujer deslumbró con un pomposo vestido vintage rojo y unos zapatos negros de tacón. En medio de la alfombra, Valentina ofreció varias declaraciones para distintos medios de comunicación en donde también llegaron periodistas del programa Buen día, Colombia, del Canal RCN.

Por medio de dicha entrevista, Valentina aseguró sentirse “en casa” al encontrarse nuevamente en Colombia y su felicidad por disfrutar de la gastronomía típica del país.

“Super feliz de estar en Colombia, siento que es mi segunda casa así que cuando me dijeron que la gala era en Colombia dije obviamente. He estado comiendo, siento que la comida es tan rica que ya necesitaba (...) entre las arepas y ajiaco todo el día”.

Sin embargo, Ferrer también habló sobre el proceso de ser madre, su hijo Río y J Balvin a quien mencionó durante sus declaraciones.

“Siento que es todo (...) mi sueño siempre fue ser mamá así que siempre agradecida de poder ser madre y agradecida también de mi ex (...) que me ayudó a ser madre”.

Valentina Ferrer sobre sus proyectos

La mujer también tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los próximos proyectos que posee para finalizar el año 2026. Dentro de estos se encuentra poder pasar año nuevo con su hijo y familia.

También afirmó sentirse feliz de poder compartir su proyecto junto a su grupo de fanáticas BFF Club que cuenta con más de 60 mil seguidores inscritos alrededor de Colombia, Argentina y demás países.