¿Es necesaria la intervención de EE. UU. en Venezuela para controlar la violencia en frontera con Cúcuta?

La capital de Norte de Santander amaneció militarizada tras una serie de hechos violentos que incluyen el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, un atentado con carro bomba y el homicidio de un odontólogo en Catatumbo.

La medida, que desplegó efectivos del Ejército en puntos estratégicos como puentes internacionales, la terminal de transportes y la central de abastos, busca controlar una situación que la comunidad describe como crítica.

La exvicepresidenta y exministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, calificó la situación como muy grave y respaldó la decisión del presidente de militarizar la ciudad.

Está haciendo lo que ha debido hacer el gobierno anterior durante cuatro años, y es prevenir realmente todas estas alteraciones del orden público que son totalmente organizadas.

¿Es necesario la intervención de EE. UU. en Venezuela para acabar con la violencia en Cúcuta?

La exfuncionaria planteó que el apoyo de Estados Unidos es fundamental para controlar la situación fronteriza.

Yo sí creo que es muy importante ese apoyo de Estados Unidos (…) para frenar cualquier tipo de apoyo a estos grupos, atacarlos en el territorio venezolano, confrontarlos en el territorio venezolano.

Ramírez destacó que más de 350 efectivos llegarán próximamente a Norte de Santander para reforzar el plan de seguridad. Sin embargo, aclaró que "la novedad está en tener militarización en Cúcuta porque es un centro urbano, pero los municipios ya están militarizados, toda esa zona del Catatumbo tiene presencia militar".

¿Por qué se ha desbordado la violencia en Norte de Santander?

La exministra criticó la gestión del gobierno de Gustavo Petro, afirmando que debilitó las capacidades de la fuerza pública al desmantelar los comandos conjuntos de operaciones.

Sobre la cooperación con Estados Unidos, Ramírez valoró positivamente el anuncio de la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance para finales de noviembre.

"Esto fue un viraje de 180 grados en la relación bilateral". Dijo que el gobierno actual recuperó la confianza de Washington tras años de relaciones bloqueadas.

La exvicepresidenta enfatizó que la cooperación internacional no viola la soberanía nacional cuando es solicitada voluntariamente.