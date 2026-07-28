CANAL RCN
Tendencias

James Rodríguez vivió un susto en un avión rumbo a Italia

¿Qué pasó con James Rodríguez? El colombiano vivió un susto por falla en un avión.

¿Qué pasó con James Rodríguez? Una falla en un avión
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 28 de 2026
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que iba a ser un viaje rumbo a uno de sus compromisos deportivos terminó convirtiéndose en un momento de tensión para James Rodríguez. El volante colombiano vivió un inesperado incidente aéreo cuando estaba listo para volar hacia Italia, donde participará en la Kings World Cup Clubs 2026 como copresidente de Atlético Parceros.

James Rodríguez recibió a un futbolista europeo durante sus vacaciones en Colombia
RELACIONADO

James Rodríguez recibió a un futbolista europeo durante sus vacaciones en Colombia

El vuelo fue cancelado antes del despegue luego de que se detectara una falla en uno de los motores de la aeronave. Gracias a los protocolos de seguridad, el inconveniente fue identificado a tiempo y el avión permaneció en tierra, evitando que la situación pasara a mayores.

La información fue revelada por el streamer colombiano Pelicanger, socio de James en Atlético Parceros, durante una transmisión en vivo en la que explicó por qué el futbolista no llegó en la fecha prevista al torneo.

¿Qué le pasó a James Rodríguez en el avión?

Según relató Pelicanger, James viajaba junto al creador de contenido ChechoRap cuando ocurrió la emergencia.

"Menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo", comentó el streamer al explicar que uno de los motores presentó una falla justo cuando la aeronave se preparaba para despegar.

Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial
RELACIONADO

Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial

El problema obligó a la tripulación a suspender el vuelo de inmediato y reprogramar el itinerario. De acuerdo con el relato, el viaje fue aplazado dos días mientras la aerolínea solucionaba la situación.

Aunque el momento generó preocupación entre los pasajeros, la avería fue detectada antes de iniciar el despegue, por lo que no fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia.

¿Por qué viajaba James Rodríguez a Italia?

El capitán de la Selección Colombia tenía previsto incorporarse a la Kings World Cup Clubs 2026, torneo internacional de fútbol 7 organizado por la Kings League y que se disputa en Milán.

Además de su carrera como futbolista profesional, James también hace parte del proyecto como copropietario de Atlético Parceros, equipo colombiano que participa en la competencia.

Tras la cancelación del vuelo, se espera que el mediocampista pueda viajar en las próximas horas para unirse al certamen, cuya programación se extenderá hasta el 7 de agosto.

Figura y capitán de la Selección Colombia visitó la casa del presidente Abelardo de la Espriella: video
RELACIONADO

Figura y capitán de la Selección Colombia visitó la casa del presidente Abelardo de la Espriella: video

Por ahora, el incidente quedó en un susto gracias a que los sistemas de seguridad detectaron la falla antes de que el avión iniciara su recorrido. La situación retrasó la agenda del colombiano, pero no afectó su estado de salud ni cambió su intención de estar presente en uno de los eventos más importantes de la Kings League.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

Baterías portátiles en los aviones: ¿cuáles son los principales riesgos de volar con estos dispositivos?

Karol G

Karol G enfrentó falla mecánica durante el tercer concierto de su gira mundial

Contenido Patrocinado

OPPO presenta la nueva Serie Reno16 con funciones revolucionarias de fotografía e innovador diseño de planetas 3D

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

Carril Escolar de la Autopista Norte tendría ajustes: así afectarían a los conductores

La Secretaría de Movilidad evalúa ajustes al Carril Escolar de la Autopista Norte. Conozca las medidas que analiza y cómo podrían impactar a los conductores.

Estados Unidos

Viajar en EE. UU. ya implica otro riesgo para algunos inmigrantes: esto está pasando

Así funcionan los nuevos operativos de ICE contra inmigrantes en aeropuertos de EE. UU.

Bogotá

Bloqueos en la Autopista Sur afectan el tráfico vehicular y a miles de personas en límites entre Bogotá y Soacha

Radamel Falcao García

Falcao estaría a un paso de firmar con este club: "matriculó a sus hijos ya"

Ministerio de Salud

Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles