James Rodríguez vivió un susto en un avión rumbo a Italia

Lo que iba a ser un viaje rumbo a uno de sus compromisos deportivos terminó convirtiéndose en un momento de tensión para James Rodríguez. El volante colombiano vivió un inesperado incidente aéreo cuando estaba listo para volar hacia Italia, donde participará en la Kings World Cup Clubs 2026 como copresidente de Atlético Parceros.

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El vuelo fue cancelado antes del despegue luego de que se detectara una falla en uno de los motores de la aeronave. Gracias a los protocolos de seguridad, el inconveniente fue identificado a tiempo y el avión permaneció en tierra, evitando que la situación pasara a mayores.

La información fue revelada por el streamer colombiano Pelicanger, socio de James en Atlético Parceros, durante una transmisión en vivo en la que explicó por qué el futbolista no llegó en la fecha prevista al torneo.

¿Qué le pasó a James Rodríguez en el avión?

Según relató Pelicanger, James viajaba junto al creador de contenido ChechoRap cuando ocurrió la emergencia.

"Menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo", comentó el streamer al explicar que uno de los motores presentó una falla justo cuando la aeronave se preparaba para despegar.

El problema obligó a la tripulación a suspender el vuelo de inmediato y reprogramar el itinerario. De acuerdo con el relato, el viaje fue aplazado dos días mientras la aerolínea solucionaba la situación.

Aunque el momento generó preocupación entre los pasajeros, la avería fue detectada antes de iniciar el despegue, por lo que no fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia.

¿Por qué viajaba James Rodríguez a Italia?

El capitán de la Selección Colombia tenía previsto incorporarse a la Kings World Cup Clubs 2026, torneo internacional de fútbol 7 organizado por la Kings League y que se disputa en Milán.

Además de su carrera como futbolista profesional, James también hace parte del proyecto como copropietario de Atlético Parceros, equipo colombiano que participa en la competencia.

Tras la cancelación del vuelo, se espera que el mediocampista pueda viajar en las próximas horas para unirse al certamen, cuya programación se extenderá hasta el 7 de agosto.

Por ahora, el incidente quedó en un susto gracias a que los sistemas de seguridad detectaron la falla antes de que el avión iniciara su recorrido. La situación retrasó la agenda del colombiano, pero no afectó su estado de salud ni cambió su intención de estar presente en uno de los eventos más importantes de la Kings League.