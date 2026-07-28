Baterías portátiles en los aviones: ¿cuáles son los principales riesgos de volar con estos dispositivos?

Las baterías portátiles se han convertido cada vez más en verdaderas aliadas para millones de viajeros, quienes optan por llevar estas baterías dentro de su equipaje para conservar la carga de sus dispositivos sin tener que incomodarse buscando tomar de corriente.

Pero han sido varios los accidentes que se han presentado, principalmente dentro de aviones, que han llevado a que organismos mundiales que regulan la aviación civil aprueben limitaciones respecto al uso de estos dispositivos.

RELACIONADO Karol G enfrentó falla mecánica durante el tercer concierto de su gira mundial

Riesgos de las baterías portátiles en los aviones

La Organización de Aviación Civil Internacional aprobó las primeras normas internacionales sobre el transporte de baterías portátiles en aviones para responder ante la preocupante tendencia en la seguridad aérea.

Uno de los principales riesgos corresponde a los incendios que las baterías de litio pueden generar en la aviación comerciales. Han sido varios los casos registrados y que incluso han sido reportados por medio de videos en redes sociales en donde las cabinas del equipaje se prenden en llamas durante los viajes.

Dentro de los principales problemas estructurales de estos artefactos se encuentra que dichas baterías externas carecen de gestión térmica activa lo que genera que no existan sensores de temperatura o un sistema que supervise el consumo de energía.

Así mismo, la razón por la que deben permanecer en las cabinas y no en el equipaje de bodega es para detectar fácilmente el humo o las llamas en caso de incendio, pues de lo contrario no estaría al alcance de la tripulación para actuar a tiempo.

RELACIONADO OPPO presenta la nueva Serie Reno16 con funciones revolucionarias de fotografía e innovador diseño de planetas 3D

Normas para volar con baterías de litio

Como respuesta a estas situaciones, diferentes países ya han adoptado las medidas necesarias para reducir la mayor cantidad de accidentes relacionados con el transporte de este tipo de baterías.

En Colombia, la Aeronáutica Civil prohibió totalmente el uso de estas baterías portátiles de ion-litio o bancos de energía. Así mismo, se limitó el uso a dos unidades por persona.

A nivel internacional, algunas aerolíneas ya han implementado otras restricciones para volar con estos artefactos. Algunas de estas exigen contar con dispositivos de menos de 100 Wh. En caso de viajar con dispositivos entre los 100 y 160 Wh se debe contar con una autorización especial y la respectiva aprobación de la aerolínea.

Finalmente, expertos recomiendan consultar con anterioridad las políticas para el uso de estos dispositivos, pues podrían variar las restricciones en cada una de las aerolíneas del mundo.