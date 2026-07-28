Daddy Yankee se convirtió en abuelo y fans reaccionan al distanciamiento con su hija

Hay gran conmoción en el mundo del entretenimiento mundial tras conocerse que la hija menor del cantante Daddy Yankee se convirtió en madre de su primera hija.

Tras varios meses del anuncio del nuevo integrante de la familia, millones de fanáticos han especulado sobre el vínculo que actualmente la mujer sostiene con el artista, quien habría tomado distancia de la misma por petición suya.

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Así luce la primera nieta de Daddy Yankee

Jesaaelys compartió con sus dos millones de seguidores el proceso de inducción de su parto tras presentar, a las 34 semanas, colestasis del embarazo que le generó problemas en su hígado. Tras un proceso de maduración de los pulmones de su hija, el parto fue inducido a las 37 semanas de gestación.

Pese a los esfuerzos de esta por lograr tener un parto natural, la hija del artista tuvo que someterse a una cesárea tras duras más de 24 horas en proceso de parto. Finalmente, Eira del Mar, nombre de la pequeña, nació el pasado 22 de julio a las 2:41 p.m. en el Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico.

En los clips, compartidos por la mujer, se le observa junto a su madre Mireddys González, quien la acompañó durante todo el proceso para recibir a la que sería su primera nieta.

Por supuesto, sus publicaciones ya han sido motivo de celebración entre todos sus fanáticos, quienes celebraron el nacimiento de la pequeña tras haber atravesado por serias complicaciones de salud.

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¿Daddy Yankee reaccionó al nacimiento de su nieta?

Pero dentro de las reacciones de los internautas se ha especulado sobre la posible respuesta por parte de Daddy Yankee, quien se ha mantenido alejado de su hija después de la fuerte polémica legal que atravesó con su exesposa.

Pese a la espera por parte de los fanáticos, el Cangri no se pronunció en sus redes sociales sobre el acontecimiento que celebró su familia. Sin embargo, su más reciente historia, en su cuenta de Instagram, generó todo un debate en internet ya que el hombre compartió un video desde su automóvil mientras sonaba su emblemática canción ‘Salud y vida’.

Los comentarios no se hicieron esperar ya que algunos de sus fanáticos aseguraron que el hombre no habría podido compartir dicha experiencia con su hija al estar presente su exesposa.