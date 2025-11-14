CANAL RCN
Preocupa la salud de un reconocido influencer colombiano: tuvo que ser hospitalizado de urgencia

El influencer aseguró que no podía respirar y que le tocó buscar ayuda médica de inmediato. ¿Qué fue lo que pasó?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:10 a. m.
En las últimas horas, uno de los influencers más reconocidos preocupó a sus seguidores debido a que, mediante algunas historias de Instagram, reveló que tuvo que ser hospitalizado.

Se trata de Valentino Lázaro, que, de acuerdo con su relato, no podía respirar y requirió atención médica de inmediato.

Fue así como los especialistas le realizaron una serie de exámenes inmediatos y revelaron su diagnóstico. ¿Cuál fue?

Esta es la razón por la que Valentino Lázaro, el reconocido influencer colombiano, tuvo que ser hospitalizado de emergencia

El 13 de noviembre, Valentino Lázaro comunicó que sufrió una alergia que no solo enrojeció su cuerpo, sino que afectó su respiración.

"Estaba en urgencias porque me dio una alergia, se me cerró la garganta y no podía respirar, así que me hospitalizaron", comenzó detallando el influencer.

"Mis manos eran rojas, me ardían y no podía dejar de rascarme todo el cuerpo", agregó.

Además, en las redes oficiales de 'Tamo' En Vivo', el pódcast en el que trabaja Valentino Lázaro, se confirmó que lo que sucedió fue que se intoxicó.

¿Cuál es el estado de salud actual de Valentino Lázaro?

El reconocido influencer mostró en sus historias de Instagram que le tuvieron que aplicar medicamentos de manera intravenosa, pero que su recuperación estaba siendo óptima.

Además, al parecer, ya recibió el alta médica debido a que en una de las últimas fotos que publicó anunció que estaría de viaje.

"Un viaje más, como es de costumbre todos los jueves después de 'Tamo' En Vivo'", escribió.

En consecuencia, sus seguidores han comenzado a mostrarse tranquilos, pero le han pedido que siga al pie de la letra las recomendaciones médicas para que no tenga ninguna recaída.

Además, le han pedido que se cuide en la alimentación para que no tenga que vivir un episodio similar en los próximos días.

 

 

