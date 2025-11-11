CANAL RCN
Reconocido DJ fue hospitalizado y operado de emergencia en México

Martin Garrix tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia por un caso inesperado de apendicitis.

noviembre 11 de 2025
05:45 p. m.
A través de sus redes sociales, el cantante compartió la noticia junto a una imagen desde el hospital.

Esto se sabe sobre la hospitalización de Martin Garrix

De igual manera, expresó un emotivo mensaje para sus seguidores y fanáticos, quienes esperaban con ansias su participación.

El DJ tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia por un caso inesperado de apendicitis, situación que lo obligó a cancelar su presentación en el Festival Internacional del Globo (FIG), realizado en León, Guanajuato.

Querido México, estoy realmente desconsolado por compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y la cirugía que le siguió, no podré presentarme en el Festival Internacional del Globo este sábado.

De igual manera, agradeció a todos sus seguidores y recalcó que necesitaba un tiempo para descansar y recuperarse.

Gracias por su comprensión, amor y apoyo. Es un buen recordatorio de que también soy humano y mi cuerpo necesita tiempo para sanar. Les envío mucho amor. ¡Volveré pronto, lo prometo!, concluyó.

 

Esto dijo el Festival tras la cancelación de Martin Garrix

El festival emitió un comunicado en el que expresó su comprensión ante la situación, destacando que la prioridad en este momento es la salud del artista.

"Por el momento, todas las actividades del evento seguirán su curso como estaba previsto. Recordemos que el DJ alcanzó la fama internacional en 2013 con el éxito 'Animals' y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música electrónica contemporánea", comentó.

Recordemos que Martin ha sido nombrado cinco veces como el mejor DJ del mundo por la revista DJ Mag (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024) y ha colaborado con artistas como Dua Lipa, Bebe Rexha y Usher.

