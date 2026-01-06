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Confirman si jurados de votación del 31 de mayo repetirán en segunda vuelta de elecciones presidenciales

La Registraduría aclaró si los ciudadanos que fueron jurados de votación el 31 de mayo deberán repetir su labor en la segunda vuelta presidencial y recordó las sanciones por no asistir.

Confirman si jurados de votación del 31 de mayo repetirán en segunda vuelta de elecciones presdenciales
Foto: Registraduría.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
04:01 p. m.
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La realización de la primera vuelta presidencial en Colombia dejó varias inquietudes entre los ciudadanos, especialmente entre quienes fueron designados como jurados de votación.

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Tras conocerse que habrá una segunda vuelta para definir al próximo jefe de Estado, muchos se preguntan si deberán cumplir nuevamente con esta responsabilidad electoral.

La respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil es clara, pues los ciudadanos que fueron nombrados como jurados para la jornada del 31 de mayo deberán presentarse también en la segunda vuelta presidencial, salvo que la entidad realice algún cambio específico en las designaciones.

Esta decisión hace parte del procedimiento habitual que se aplica en los procesos electorales que requieren una nueva jornada para elegir al Presidente de la República.

¿Por qué los mismos jurados deben regresar a las urnas?

Según explicó la Registraduría, las listas de jurados utilizadas en la primera vuelta se mantienen vigentes para la segunda. Esto significa que cientos de miles de ciudadanos volverán a desempeñar funciones clave durante la jornada electoral.

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Entre las tareas asignadas están la instalación de las mesas, la identificación de los votantes, la entrega de los tarjetones y el diligenciamiento de los formularios con los resultados preliminares.

Aunque algunas personas han señalado que el Código Electoral de 1986 no menciona expresamente la segunda vuelta presidencial, las autoridades sostienen que ambas jornadas hacen parte de un mismo proceso democrático.

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Por eso, la resolución que designó a los jurados continúa teniendo validez jurídica hasta que se conozca el resultado definitivo de la elección presidencial.

Estas son las multas por no asistir como jurado de votación en elecciones presidenciales

La Registraduría recordó que ejercer como jurado de votación no es opcional. Quienes fueron designados y no se presenten sin una justificación válida pueden enfrentar sanciones económicas considerables.

Actualmente, en 2026, la multa puede alcanzar los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a más de $17,5 millones.

Además, los ciudadanos que solicitaron una exoneración para la primera vuelta deberán volver a presentar una causa válida si buscan quedar exentos en la segunda. De esta manera, la autoridad electoral busca garantizar el correcto funcionamiento de las mesas de votación y la transparencia del proceso democrático.

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