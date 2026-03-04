Aterrador hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una maleta en Fontibón

La violencia volvió a estremecer al occidente de Bogotá en las últimas horas. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el hallazgo de partes humanas en la localidad de Fontibón, un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, los restos fueron encontrados dentro de una maleta abandonada en vía pública. Las primeras verificaciones indican que se trataría de un hombre, aunque su identidad aún no ha sido establecida.

El teniente coronel Julio Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el hallazgo y explicó que se activaron de inmediato los protocolos de inspección y levantamiento por parte de unidades especializadas.

Maleta con un hombre desmembrado fue hallada en Fontibón

El descubrimiento se produjo cuando fue localizada una maleta cuyo contenido despertó sospechas. Al realizar la verificación, las autoridades encontraron en su interior partes humanas.

La zona fue acordonada mientras personal judicial adelantaba la inspección técnica. El procedimiento incluyó la recolección de evidencia y el traslado de los restos para su respectivo análisis forense.

Las autoridades trabajan ahora en la identificación de la víctima y en la reconstrucción de las circunstancias que rodearon el crimen.

La hipótesis detrás del hallazgo de una maleta con cuerpo desmembrado

Una de las líneas de investigación que se analiza apunta a disputas entre estructuras criminales dedicadas al tráfico de droga en la zona.

Si bien esta hipótesis aún está en etapa preliminar, no se descarta que el hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos ilegales.

El teniente coronel Botero indicó que todas las posibilidades están siendo evaluadas y que se recopilan testimonios e información que permitan esclarecer el caso.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que avanzan en el análisis de cámaras de seguridad y en la recopilación de pruebas que permitan identificar a los responsables.