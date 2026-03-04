Julián Millán ya es jugador de Fluminense: detalles del fichaje del defensor colombiano

El fútbol colombiano sigue sumando representantes en el exterior. Esta vez, el protagonista es el defensor Julián Millán, quien fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Fluminense de Brasil, tras su paso por el Nacional de Montevideo, club con el que logró importantes títulos durante la temporada 2025.

El zaguero colombiano de 27 años llega al conjunto brasileño después de destacarse en el fútbol uruguayo, donde se consolidó como uno de los defensores más sólidos del campeonato. Su rendimiento despertó el interés de varios equipos del continente, pero finalmente fue Fluminense el que cerró el negocio.

Julián Millán fue presentado oficialmente por Fluminense

Fluminense confirmó este martes el fichaje del defensor colombiano, quien firmó contrato con el club hasta diciembre de 2029.

Millán llegó procedente de Nacional de Uruguay, equipo con el que recientemente se consagró campeón y en el que dejó una huella importante.

Durante su primer día en Brasil, el futbolista vivió una jornada intensa. En la mañana se presentó en el Centro de Entrenamiento Carlos Castilho, donde cumplió con los exámenes médicos correspondientes. Tras superar las pruebas sin inconvenientes, firmó su contrato y fue presentado oficialmente a través de las redes sociales del club.

El defensor también se despidió recientemente de la afición de Nacional tras disputar el clásico ante Peñarol, partido que terminó con derrota 1-0 para su equipo. Ahora, inicia un nuevo capítulo en el fútbol brasileño, donde competirá por un lugar en la defensa de uno de los clubes más tradicionales de Río de Janeiro.

En su llegada, Millán expresó su entusiasmo por esta oportunidad y también espera que su presencia en Brasil lo acerque al radar de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

Así se dio el negocio entre Fluminense y Nacional

La operación por el defensor colombiano se cerró por una cifra cercana a 4 millones de dólares más 1 millón en bonos, según se conoció tras el anuncio oficial.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención del traspaso fue la decisión del propio futbolista. De acuerdo con información del negocio, "Julián Millán cedió el 20% de la transferencia que le correspondía, una cifra cercana a los 800.000 dólares", dinero que quedará en las arcas de Nacional.

Además, el intermediario de la negociación también decidió ceder parte de su porcentaje en la operación.

Millán, nacido en Bugalagrande en 1998, disputó 56 partidos con Nacional, registrando 32 victorias y 15 empates, además de anotar cinco goles, dos de ellos en la Copa Libertadores. Su rendimiento lo llevó incluso a integrar el equipo ideal de la temporada en Uruguay.