“Te cambiaron por un hombre”: exesposa del actor Omar Murillo rompió en llanto y habló de su ruptura

El mundo del entretenimiento ha tenido los ojos puestos sobre Omar Murillo, exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, quien en meses recientes anunció la finalización de su relación con Karola Costa tras más de ocho años de matrimonio.

Tras varias especulaciones sobre su ruptura, la mujer rompió el silencio por medio de sus redes sociales al hablar sobre algunas de las razones por las que se ha sentido afectada por los comentarios.

¿Qué pasó entre Karola Costa y Omar Murillo?

Los más fieles fanáticos de la famosa pareja manifestaron su asombro durante los primeros días del año al confirmarse su ruptura tras varios años en pareja.

Pese a que ninguno de los dos aclaró las razones exactas por las que se tomó dicha decisión, algunos internautas empezaron a realizar especulaciones sobre las causas ya que el actor se habría radicado en España, mientras que la mujer continúa en Colombia.

A esta ola de comentarios se han sumado los más recientes contenidos que Murillo ha compartido por medio de sus redes sociales ya que incluso dio a conocer que ahora posee su propia página para publicar contenido dirigido a adultos.

No obstante, una de sus post encendió especialmente los comentarios entre todos los usuarios ya que el actor compartió un carrusel de fotografías en donde se le vio cercano a un amplio grupo de hombres en una discoteca de Madrid.

Lo que pasó anoche… mejor que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros sabemos la verdad, comentó.

Por supuesto, este generó una ola de comentarios y suposiciones entre los internautas, quienes manifestaron que Murillo ahora podría estar, al parecer, interesado sentimentalmente por los hombres.

¿Qué dijo Karol Costa sobre Omar Murillo?

La reacción por parte de la creadora de contenido ya es viral en redes sociales, pues esta rompió en llanto en las horas más recientes al asegurar sentir “rabia” por ver la cantidad de comentarios que especulan sobre el fin de su relación sentimental.