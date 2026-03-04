CANAL RCN
Tendencias

“Te cambiaron por un hombre”: exesposa del actor Omar Murillo rompió en llanto y habló de su ruptura

La creadora de contenido ya ha generado una amplia polémica al sincerarse sobre la situación con su expareja.

Foto: IG @bola8actor y @koralladiva
Foto: IG @bola8actor y @koralladiva

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
09:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento ha tenido los ojos puestos sobre Omar Murillo, exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, quien en meses recientes anunció la finalización de su relación con Karola Costa tras más de ocho años de matrimonio.

Tras varias especulaciones sobre su ruptura, la mujer rompió el silencio por medio de sus redes sociales al hablar sobre algunas de las razones por las que se ha sentido afectada por los comentarios.

VIDEO I Filtran fragmento de la canción hecha por los artistas regionales para la Selección Colombia
RELACIONADO

VIDEO I Filtran fragmento de la canción hecha por los artistas regionales para la Selección Colombia

¿Qué pasó entre Karola Costa y Omar Murillo?

Los más fieles fanáticos de la famosa pareja manifestaron su asombro durante los primeros días del año al confirmarse su ruptura tras varios años en pareja.

Pese a que ninguno de los dos aclaró las razones exactas por las que se tomó dicha decisión, algunos internautas empezaron a realizar especulaciones sobre las causas ya que el actor se habría radicado en España, mientras que la mujer continúa en Colombia.

A esta ola de comentarios se han sumado los más recientes contenidos que Murillo ha compartido por medio de sus redes sociales ya que incluso dio a conocer que ahora posee su propia página para publicar contenido dirigido a adultos.

No obstante, una de sus post encendió especialmente los comentarios entre todos los usuarios ya que el actor compartió un carrusel de fotografías en donde se le vio cercano a un amplio grupo de hombres en una discoteca de Madrid.

Lo que pasó anoche… mejor que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros sabemos la verdad, comentó.

Por supuesto, este generó una ola de comentarios y suposiciones entre los internautas, quienes manifestaron que Murillo ahora podría estar, al parecer, interesado sentimentalmente por los hombres.

Mujeres tendrán entrada gratis a parque de diversiones este 8 de marzo: así funcionará el beneficio
RELACIONADO

Mujeres tendrán entrada gratis a parque de diversiones este 8 de marzo: así funcionará el beneficio

¿Qué dijo Karol Costa sobre Omar Murillo?

La reacción por parte de la creadora de contenido ya es viral en redes sociales, pues esta rompió en llanto en las horas más recientes al asegurar sentir “rabia” por ver la cantidad de comentarios que especulan sobre el fin de su relación sentimental.

Nadie te soporta, te cambiaron por un hombre, eres tóxica… cuando realmente mucha gente no sabe nada. Les es fácil hablar y comentar sin ni siquiera saber realmente por qué en este momento yo me separé. No lloro porque me duelan los comentarios, lloro porque me da rabia, frustración e impotencia, expresó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

VIDEO I Filtran fragmento de la canción hecha por los artistas regionales para la Selección Colombia

Medellín

Mujeres tendrán entrada gratis a parque de diversiones este 8 de marzo: así funcionará el beneficio

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 4 de marzo de 2026

Otras Noticias

Fluminense

Julián Millán ya es jugador de Fluminense: detalles del fichaje del defensor colombiano

Julián Millán fue presentado como nuevo jugador de Fluminense. Conozca los detalles del fichaje, cuánto pagó el club brasileño y cómo se dio su salida de Nacional de Uruguay.

Asesinatos en Bogotá

Sicario de ‘Los Pepes’ y presunto asesino de una niña en Baranoa, cayó al matar a un hombre en billar de Bogotá

El presunto pertenecería al grupo delincuencial ‘Los Pepes’ y tenía circular azul de Interpol.

Dólar

Dólar en Colombia sorprende y toca precio que hace meses no se veía: así está hoy 4 de marzo

Medio oriente

Guerra en Medio Oriente deja mil muertos en cinco días mientras Trump ofrece escoltar petroleros en Estrecho de Ormuz

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México