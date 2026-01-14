Otra agrupación musical sufrió aparatoso accidente el mismo día de la muerte de Yeison Jiménez: esto se reportó

Desde el pasado 10 de enero de 2026, Colombia se encuentra de luto por la muerte de Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes.

La avioneta del artista despegó del Aeropuerto de Paipa cerca de las 4:00 de la tarde, pero nunca alcanzó la altura que necesitaba y cayó en la vereda Romita.

Además, ese mismo día, Zona Prieta, la agrupación que fusiona ritmos colombianos, también sufrió un aparatoso accidente en carretera.

¿Cómo se encuentran sus integrantes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el aparatoso accidente de Zona Prieta, el mismo día de la tragedia aérea de Yeison Jiménez

Zona Prieta comunicó que se estaban movilizando desde Medellín hacia Yolombó y que su vehículo se estrelló contra una piedra que cayó en la vía.

Tras ese incidente, la camioneta quedó totalmente afectada en la parte de adelante y algunos integrantes sufrieron algunas heridas, pero, por fortuna, el hecho no pasó a mayores.

"Después del susto, no puedo quejarme porque quejarte no cambia nada. Lo que puede cambiar es tu vida en un segundo, para bien o para mal, y solo nos queda una opción: abrir las puertas a lo impredecible y recibirlo con amor", comenzó escribiendo Joe Tabares, el cantautor de Zona Prieta.

"Gracias a todos ustedes por los mensajes de cariño y aliento. Los queremos a todos nuestros compinches, familia y compañeros de trabajo", concluyó.

Estas han sido las reacciones de los fanáticos de Zona Prieta tras el aparatoso accidente de tránsito

Luego de que Zona Prieta compartió imágenes de lo sucedido, sus seguidores les expresaron su apoyo. Algunos de los mensajes fueron los siguientes.

"Dios los bendiga y proteja siempre", "Joe, recupérate pronto", "les mando un abrazo", "cuídense, por favor", "gracias a Dios salieron ilesos de esto", "pronta recuperación", "menos mal no pasó a mayores" y "fuerza".