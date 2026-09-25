Velocidad y diseño urbano: llegan a Colombia los tenis con diseño ecológico inspirado en automovilismo

El universo del calzado urbano se transforma constantemente, y la llegada de nuevas propuestas que combinen estética, innovación y responsabilidad ambiental es siempre una noticia destacada en la industria de la moda. La marca ha decidido dar un paso adelante en su evolución de diseño con el modelo GT, una silueta que promete capturar la atención de las calles al llevar la estética del automovilismo a una propuesta contemporánea para la ciudad.

¿Qué hace únicos a los nuevos tenis VEJA GT?

El modelo GT de VEJA no es simplemente un par de zapatillas más en el mercado actual. Este novedoso diseño incorpora una nueva expresión deportiva al amplio portafolio de la marca. Creados con líneas fluidas y un perfil bajo, estos tenis logran combinar de manera excepcional elementos deportivos y urbanos, resultando en un calzado completamente versátil pensado para integrarse al ritmo de la cotidianidad. Producido íntegramente en Brasil, el modelo GT fue creado para adaptarse a diferentes generaciones y estilos , demostrando que la comodidad, la funcionalidad y el diseño pueden ir de la mano.

Cortesía: VEJA

Diseño inspirado en las pistas de automovilismo

Si los usuarios se preguntan de dónde surge la estética de este nuevo lanzamiento, la respuesta se encuentra en el asfalto. El modelo GT está directamente inspirado en la velocidad, la energía y la precisión que caracterizan al universo del automovilismo. Estas particularidades se trasladan a una silueta contemporánea mediante detalles específicos de diseño:

Una suela baja y estilizada que acompaña de manera natural la forma del pie.

Una punta ligeramente elevada que tiene como objetivo reforzar la sensación de movimiento.

Líneas curvas ubicadas alrededor de los cordones que reinterpretan la icónica “V” de VEJA presente en los laterales del calzado.

Acabados minimalistas y detalles gráficos en la suela que le aportan un notable dinamismo e identidad al diseño.

Como bien afirma Fernanda Almeida, Head of Communications LATAM de VEJA:

GT representa una nueva manera de explorar el movimiento desde VEJA. Nos inspiramos en la energía y la precisión del automovilismo para crear una silueta que lleva ese universo a la vida cotidiana.

Cortesía: VEJA

Materiales sostenibles: el sello inconfundible de VEJA

Desde que los amigos franceses Sébastien Kopp y François-Ghislain fundaron la empresa en 2004, el propósito central ha sido hacer de manera diferente cada etapa del proceso de fabricación, creando zapatillas con un impacto positivo. El modelo GT es un reflejo exacto de esta filosofía . En su composición exterior, el calzado utiliza cuero O.T. trazable, gamuza y nolyn, una mezcla que combina textura, resistencia y excelentes acabados. En el interior, el diseño refuerza la elección de materiales responsables al emplear E.V.A. de origen biológico, caucho amazónico y algodón orgánico. Además, en la suela, el caucho nativo de la Amazonía contribuye directamente a su adherencia y durabilidad. Cabe destacar que la marca utiliza algodón agroecológico del nordeste de Brasil y Perú, producido por agricultores familiares, consolidando su modelo de negocio global sustentable.

Cortesía: VEJA

¿Cuándo estarán disponibles los VEJA GT en Colombia y en qué colores?

Los entusiastas de la moda sostenible y el diseño inspirado en el automovilismo no tendrán que esperar mucho para adquirir este modelo. Los tenis VEJA GT estarán disponibles en Colombia a partir del próximo 24 de septiembre. Para satisfacer diversos gustos, la paleta de colores diseñada para esta colección incluye desde versiones vibrantes, pensadas estratégicamente para aportar contraste, hasta tonos mucho más sobrios y una versión completamente negra, reforzando así el carácter elegante y urbano de la silueta.