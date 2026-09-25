Autoridades alertan modalidad de robo: una conversación aparentemente normal en la calle puede terminar en hurto

Una pregunta cotidiana o una conversación que parece inofensiva pueden convertirse en el inicio de un hurto. Así lo advirtió la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que identificó un patrón en varios casos en Bogotá.

De acuerdo con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), se han registrado más de una decena de situaciones con características similares. Las personas afectadas son principalmente adolescentes entre los 13 y 17 años y jóvenes de 18 a 22 años.

Identifican nueva modalidad de robo

Según las autoridades, el contacto puede iniciar de una manera aparentemente normal. Un desconocido se acerca, hace una pregunta o entabla una conversación con la persona.

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Sin embargo, después de unos segundos, el tono puede cambiar. El desconocido comienza a hacer preguntas sobre las personas que acompañan a la víctima o la relaciona, sin fundamento, con bandas delincuenciales o actividades relacionadas con drogas.

También puede afirmar que tiene algún tipo de control sobre el sector y utilizar estas acusaciones para generar miedo o presión.

La situación puede escalar rápidamente hasta que la persona termina siguiendo instrucciones que inicialmente no esperaba recibir.

El celular se convierte en una supuesta “prueba”

Uno de los momentos que llaman la atención de las autoridades ocurre cuando el desconocido exige a la víctima demostrar que no tiene ninguna relación con aquello de lo que está siendo acusada.

Para ello, puede pedirle que saque su celular, lo desbloquee, revise sus redes sociales o muestre información personal. Pero todo no termina ahí. La persona puede recibir nuevas instrucciones, como caminar hacia otro sitio, entregar algún objeto o evitar mirar hacia atrás.

Según las autoridades, es precisamente en ese momento, antes de que ocurra el despojo de las pertenencias, cuando puede identificarse una señal de alerta.

¿Qué hacer ante una situación así?

La principal recomendación es recordar que no es necesario demostrarle nada a un desconocido.

Si la situación todavía permite alejarse sin aumentar el riesgo, lo aconsejable es finalizar la conversación, evitar entregar datos personales, no mostrar el contenido del celular y dirigirse hacia un sitio seguro, preferiblemente donde haya más personas.

Pero si la situación incluye amenazas, armas o un peligro evidente para la integridad física, las autoridades recomiendan evitar la confrontación o intentar resistirse físicamente.

En esos casos, la prioridad debe ser ponerse a salvo y buscar ayuda tan pronto como sea posible hacerlo sin aumentar el riesgo.

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado especialmente a adolescentes, jóvenes, familias y a la ciudadanía en general para prestar atención a los cambios en este tipo de interacciones.