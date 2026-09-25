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Chapecoense regresó a Medellín y recibió emotivo mensaje por parte de Nacional

Chapecoense volvió a Medellín casi 10 años después de la tragedia.

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Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
03:43 p. m.
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Casi 10 años después de la tragedia aérea de 2016, Chapecoense volvió a Medellín. Durante el viaje, la tripulación recibió a la delegación brasileña con un mensaje en memoria de las víctimas.

La historia entre Chapecoense y Medellín volvió a tener un capítulo especial, luego de que la delegación del club brasileño llegara nuevamente a la ciudad que quedó marcada para siempre en su historia.

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El equipo viajó a Colombia como parte de los actos conmemorativos por los 10 años del accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre de 2016, cuando la delegación se dirigía a Medellín para disputar ante Atlético Nacional la final de la Copa Sudamericana.

Esta vez, el viaje tuvo un significado completamente diferente. Antes de llegar a la capital antioqueña, los integrantes de la tripulación dedicaron unas palabras especiales a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Chapecoense.

¿Qué mensaje recibió Chapecoense durante el vuelo?

La tripulación destacó el significado de transportar nuevamente a una delegación de Chapecoense hacia Medellín y habló del recuerdo de quienes perdieron la vida en el accidente.

“Le damos la bienvenida a la delegación de Chapecoense que viaja a Medellín para un encuentro muy significativo por la conmemoración de los 10 años de aquella tragedia que impactó, no solo al mundo del fútbol, sino a millones de personas alrededor del mundo”, expresó la tripulación.

El mensaje continuó con una reflexión sobre el significado de este regreso: “Este viaje 10 años después, representa más que llegar a un destino; este es un encuentro con la memoria, un homenaje para quienes ya no están y una muestra de que su legado continúa vivo en cada jugador”.

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La Chapecoense agradeció públicamente la recepción y describió su llegada a Colombia como un momento cargado de gratitud por el respaldo recibido después de la tragedia.

¿Por qué Chapecoense volvió a Medellín?

El regreso hace parte de una agenda que busca mantener viva la memoria de las víctimas y reforzar el vínculo que nació entre Chapecoense y Atlético Nacional después del accidente.

Este viernes, la delegación brasileña se trasladará a La Unión, Antioquia, lugar donde ocurrió el siniestro, para participar en una ceremonia de homenaje y en la inauguración de un primer memorial. También está previsto el lanzamiento de la piedra fundamental del Memorial La Unión-Chapecó.

El sábado llegará uno de los momentos más simbólicos de la visita: Chapecoense y Atlético Nacional volverán a enfrentarse en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde originalmente estaba previsto disputar la final de la Copa Sudamericana de 2016.

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El encuentro fue denominado por las instituciones como el “Juego de la Amistad Eterna” y busca recordar a las víctimas y celebrar el vínculo construido durante la última década.

Diez años después de aquella tragedia, Chapecoense regresó a Medellín, esta vez no para disputar una final, sino para reencontrarse con una ciudad que convirtió el dolor de 2016 en una historia de solidaridad y amistad que todavía permanece.

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