Chapecoense regresó a Medellín y recibió emotivo mensaje por parte de Nacional

Casi 10 años después de la tragedia aérea de 2016, Chapecoense volvió a Medellín. Durante el viaje, la tripulación recibió a la delegación brasileña con un mensaje en memoria de las víctimas.

La historia entre Chapecoense y Medellín volvió a tener un capítulo especial, luego de que la delegación del club brasileño llegara nuevamente a la ciudad que quedó marcada para siempre en su historia.

El equipo viajó a Colombia como parte de los actos conmemorativos por los 10 años del accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre de 2016, cuando la delegación se dirigía a Medellín para disputar ante Atlético Nacional la final de la Copa Sudamericana.

Esta vez, el viaje tuvo un significado completamente diferente. Antes de llegar a la capital antioqueña, los integrantes de la tripulación dedicaron unas palabras especiales a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Chapecoense.

¿Qué mensaje recibió Chapecoense durante el vuelo?

La tripulación destacó el significado de transportar nuevamente a una delegación de Chapecoense hacia Medellín y habló del recuerdo de quienes perdieron la vida en el accidente.

“Le damos la bienvenida a la delegación de Chapecoense que viaja a Medellín para un encuentro muy significativo por la conmemoración de los 10 años de aquella tragedia que impactó, no solo al mundo del fútbol, sino a millones de personas alrededor del mundo”, expresó la tripulación.

El mensaje continuó con una reflexión sobre el significado de este regreso: “Este viaje 10 años después, representa más que llegar a un destino; este es un encuentro con la memoria, un homenaje para quienes ya no están y una muestra de que su legado continúa vivo en cada jugador”.

La Chapecoense agradeció públicamente la recepción y describió su llegada a Colombia como un momento cargado de gratitud por el respaldo recibido después de la tragedia.

¿Por qué Chapecoense volvió a Medellín?

El regreso hace parte de una agenda que busca mantener viva la memoria de las víctimas y reforzar el vínculo que nació entre Chapecoense y Atlético Nacional después del accidente.

Este viernes, la delegación brasileña se trasladará a La Unión, Antioquia, lugar donde ocurrió el siniestro, para participar en una ceremonia de homenaje y en la inauguración de un primer memorial. También está previsto el lanzamiento de la piedra fundamental del Memorial La Unión-Chapecó.

El sábado llegará uno de los momentos más simbólicos de la visita: Chapecoense y Atlético Nacional volverán a enfrentarse en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde originalmente estaba previsto disputar la final de la Copa Sudamericana de 2016.

El encuentro fue denominado por las instituciones como el “Juego de la Amistad Eterna” y busca recordar a las víctimas y celebrar el vínculo construido durante la última década.

Diez años después de aquella tragedia, Chapecoense regresó a Medellín, esta vez no para disputar una final, sino para reencontrarse con una ciudad que convirtió el dolor de 2016 en una historia de solidaridad y amistad que todavía permanece.